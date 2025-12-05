americateve

Todos están en el grupo más difícil del Mundial, según los entrenadores

WASHINGTON (AP) — Si escuchaste las palabras pronunciadas después del sorteo de la Copa del Mundo por los diversos entrenadores que estuvieron en el Centro Kennedy el viernes, parecería imposible que alguno de ellos gane el torneo del próximo año.

Thomas Tuchel, arriba en el centro, entrenador de Inglaterra, presente en el Sorteo de la Copa del Mundo en el Centro Kennedy, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington. (Jia Haocheng/Pool de Foto via AP)
Todos fueron lanzados al grupo más difícil, o el "Grupo de la Muerte", en la jerga futbolística.

Todos estaban cargados de rivales talentosos para sus primeros tres partidos, incluso si aún falta determinar a media docena de participantes y la participación expandida significa que algunos equipos de menor calidad entrarán al torneo.

Y todos necesitan evitar subestimar a cualquier otro equipo y estar listos para lo que venga durante el torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México durante la Copa del Mundo más grande hasta ahora, la primera con 48 países participando (la última vez fueron 32).

“Necesitamos respetar a todos los oponentes. Siempre va a ser difícil”, dijo el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, cuyo equipo está en el Grupo D y comienza contra Paraguay el 12 de junio, luego también enfrentará a Australia y a un clasificado de playoff aún por determinar.

“Mi mensaje para los jugadores es: Necesitamos competir mejor que Paraguay; eso va a ser difícil. Australia va a ser difícil”, expresó Pochettino. “Y el equipo que se unirá a nosotros va a ser difícil”.

Hmmm. ¿Percibes un tema?

Hay alguna versión de lo que a menudo se refiere como "discurso de entrenador" en casi todas las circunstancias y en casi todos los deportes. Solo presta atención a lo que los hombres a cargo de los equipos de la NFL dicen día tras día durante la temporada de fútbol americano profesional.

Es el manual clásico: Enaltecer a los oponentes. No dejes que tus jugadores se vuelvan complacientes. No dejes que tus fanáticos, o las personas que te contrataron y pueden despedirte, piensen que el éxito está garantizado.

Didier Deschamps, jugador del equipo campeón de Francia en 1998 y entrenador de los monarcas mundiales en 2018 y subcampeones ante Argentina en 2022, sonaba tan preocupado como cualquier otro.

No importa que los franceses sean considerados uno de los favoritos, no solo para avanzar en la fase de grupos, sino también para aparecer una vez más en la final.

“Sabemos que este es un grupo muy difícil”, afirmó Deschamps el viernes. “No podemos descansar”.

Su selección fue colocada en el Grupo I junto a Senegal, Noruega y un equipo de playoff (esos no se definirán hasta marzo).

Un poco más tarde, el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, por su parte, elogió al equipo francés como “quizás el más fuerte de Europa”, y en la siguiente frase, como si tal vez temiera que alguien de otra nación pudiera ofenderse, señaló: “Pero hay otros dos equipos en el grupo”.

Uno de los cuales ni siquiera se conocerá hasta dentro de tres meses.

Luis de la Fuente, quien llevó a España al Campeonato Europeo de 2024, encuentra a su equipo entre los favoritos de la Copa del Mundo, pero insistió en que hay paridad en el deporte hoy en día.

El Grupo H de España incluye a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

“La gente piensa que hay grupos fáciles, pero es un nivel muy similar”, comentó el entrenador. “Esta será una Copa del Mundo histórica, porque hay un nivel excepcional en general. Estos juegos te obligan a jugar al máximo”.

Los jugadores pueden ser igualmente propensos a este tipo de declaraciones.

El mediocampista estadounidense Tyler Adams, hablando con los periodistas en una videollamada el viernes, lo dijo claramente: “No hay juego fácil en la Copa del Mundo”.

Y luego señaló que durante la última Copa del Mundo, cuando los estadounidenses fueron eliminados en los octavos de final, sus dos juegos más difíciles fueron “contra dos de los oponentes menores”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

