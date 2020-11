La modelo y cantante cubana Haniset Rodríguez dio positivo al Coronavirus

Después de varios días fuera de las redes producto de fuerte gripe me tomo un tiempo para agradecerles sus comentarios y mensajes. Hoy me dieron los resultados de la prueba del COVID, en mi caso fue negativo pero a Hani le dió positivo. Ya adoptamos las medidas y hasta que no me vuelvan a repetir la prueba (por si fue “falso negativo”) debo mantener aislamiento total y esto me impide empezar en el show. Mi prioridad es que Hani mejore. Los mantendré informados. Gracias y los quiero.

En estos momentos el show TN3 de nuestro canal América TeVé está siendo presentando por Bonco y Mónica Pasqualotto