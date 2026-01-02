americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

TJ Watt llama al incidente con agujas secas un 'accidente' y espera jugar contra Baltimore

PITTSBURGH (AP) — T.J. Watt está listo para tomarse un descanso de la punción seca y volver al trabajo.

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh espera poder jugar el domingo en la visita de los Ravens de Baltimore por el título de la AFC Norte. El Pro Bowler se ha perdido los últimos tres partidos de Pittsburgh tras un percance con un tratamiento de punción seca que llevó a una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado.

Watt calificó la situación, que fue administrado por un miembro del personal atlético/médico del club, como un "accidente fortuito". El jugador de 31 años, como muchos otros en la NFL, han utilizado el tratamiento —en el que se insertan agujas bajo la piel para apuntar a puntos gatillo como áreas anudadas o sensibles en los músculos— durante algún tiempo.

Aunque Watt no descartó recurrir a él en el futuro, añadió con una sonrisa que no será parte de su régimen de recuperación a corto plazo.

Watt experimentó molestias después de recibir el tratamiento en las instalaciones el 10 de diciembre. Fue al hospital, donde le informaron al Jugador Defensivo del Año de la NFL de 2021 de la AP que necesitaba cirugía para reparar su pulmón.

"Obviamente muy aterrador", dijo Watt. "Simplemente una cantidad significativa de dolor al mismo tiempo que vas a trabajar, y de repente necesitas cirugía. Es una lástima. Simplemente muchas incógnitas."

Watt se perdió tres partidos críticos mientras se recuperaba. Los Steelers tuvieron un récord de 2-1 durante ese período, duplicando el total de victorias que el club había tenido sin Watt en la alineación durante las primeras ocho temporadas de su carrera, y pueden ganar la división por primera vez desde 2020 al vencer a los Ravens el domingo por la noche.

Watt calificó el proceso de rehabilitación como "único" pero se sintió realmente bien después de la práctica del viernes en el Acrisure Stadium.

"No tengo limitaciones", dijo Watt. "Intenté simular tanto como pude con hombreras y cosas así. Pero solo puedes simular hasta cierto punto. Así que me siento realmente bien ahora mismo. Espero que ese sea el caso el domingo también."

Watt se negó a entrar en detalles sobre cómo fue afectado físicamente, en lugar de centrarse en lo que puede hacer para ayudar a Pittsburgh a entrar en los playoffs. Los Steelers han llegado a la postemporada cinco veces durante la carrera de Watt, pero aún no consiguen su boleto.

"Todo el mundo conoce la magnitud de este juego", dijo Watt. "Es solo cuestión de salir y hacerlo. Esa es la clave. Todo el mundo sabe lo importantes que son estos juegos. Todo el mundo sabe que para esto entrenas toda la temporada baja, toda tu carrera para juegos como este."

Watt, quien recibe una cantidad significativa de atención de los linieros, alas cerradas y corredores rivales, tiene solo siete capturas esta temporada, su total más bajo en un año en el que ha jugado al menos 13 partidos desde su año de novato en 2017.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter