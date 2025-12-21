americateve

Titans rompen racha de 11 derrotas en casa al vencer 26-9 a Chiefs, que pierden a Minshew por lesión

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Cam Ward lanzó para 228 yardas y dos touchdowns, y los Titans de Tennessee rompieron una racha de 11 derrotas en casa al vencer 26-9 a los Chiefs de Kansas City el domingo.

Jeffery Simmons (98), tackle defensivo de los Titans de Tennessee, celebra después de derribar a Kareem Hunt, running back de los Chiefs de Kansas City dentro de la zona de anotación para un safety durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/John Amis)
Los Titans (3-12) mejoraron a 1-7 en casa esta temporada con su primera victoria en el Nissan Stadium desde el 3 de noviembre de 2024. La racha igualó la peor de la franquicia desde que se mudó a Tennessee en 1997.

Con dos juegos restantes, los Chiefs (6-9) tienen asegurado su primer récord perdedor desde 2012, su temporada más reciente sin Andy Reid como su head coach. Kansas City ha perdido cuatro seguidos, su racha más larga desde 2017, y seis de siete.

Una semana después de que el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, sufriera un desgarro de ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada, su suplente, Gardner Minshew, fue sacado del juego con una lesión en la rodilla a principios del segundo cuarto.

Ward registró su índice de pasador más alto de esta temporada con 122,3, y superó a Marcus Mariota en la mayor cantidad de yardas por pase de un novato para la franquicia. Ayudó a los Titans a acumular un máximo de temporada de 377 yardas de ofensiva contra una defensiva de los Chiefs que llegó como la octava más estricta de la NFL en yardas permitidas.

Tony Pollard corrió para 102 yardas, dándole tres juegos consecutivos de 100 yardas por tierra por primera vez en su carrera. Tyjae Spears agregó un touchdown por tierra de cuatro yardas, y Joey Slye tuvo un gol de campo de 27 yardas para la diferencia final.

Minshew hizo su primera apertura de la temporada. Después de que se lesionó, los Chiefs recurrieron a Chris Oladokun, recién ascendido del equipo de práctica, para jugar en el segundo juego de su carrera.

