americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Titans continúan búsqueda de entrenador entrevistando al exentrenador de Miami Mike McDaniel

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los Titans de Tennessee se reunieron con el exentrenador de Miami, Mike McDaniel, el miércoles, como el último candidato evaluado en su búsqueda de un nuevo entrenador en jefe, según una persona familiarizada con el calendario de entrevistas.

Mike McDaniel, entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, responde a una pregunta durante una conferencia de prensa de la NFL al final de la temporada, el lunes 5 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky)
Mike McDaniel, entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, responde a una pregunta durante una conferencia de prensa de la NFL al final de la temporada, el lunes 5 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky) AP

McDaniel fue despedido el 8 de enero después de terminar con un récord de 7-10, con Miami perdiéndose los playoffs por segundo año consecutivo.

Es considerado una mente ofensiva creativa, y los Titans están reconstruyendo con el quarterback Cam Ward. McDaniel entrevistó en persona con los funcionarios del equipo, confirmó la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Titans no están comentando sobre entrevistas individuales durante la búsqueda.

Los Dolphins tuvieron un récord de 35-33 bajo McDaniel, alcanzando los playoffs en sus dos primeras temporadas pero perdiendo en la primera ronda cada vez. Miami se perdió la postemporada en 2024 después de ser eliminado por los Jets en el final de la temporada regular.

Las esperanzas de postemporada terminaron en la Semana 15 de esta última temporada, extendiendo la sequía de victorias en playoffs de los Dolphins a 25 años.

Los Titans comenzaron la búsqueda para reemplazar a Brian Callahan, quien fue despedido el 13 de octubre, el seis de enero, reuniéndose en persona con el entrenador interino Mike McCoy. El equipo confirmó el diez de enero que siete candidatos fueron entrevistados durante la primera semana, incluidos Kevin Stefanski, Jason Garrett y ambos coordinadores de Kansas City, Matt Nagy y Steve Spagnuolo.

Tennessee reanudó la búsqueda el lunes, entrevistando a Raheem Morris seguido por el coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, y el coordinador defensivo de los Packers, Jeff Hafley, el martes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter