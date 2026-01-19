americateve

Titanes pactan contratar a Robert Saleh como coach para acelerar su reconstrucción, fuente de AP

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los Titans de Tennessee acordaron contratar a Robert Saleh como su entrenador en jefe, con la esperanza de que pueda acelerar su reconstrucción y poner fin a la racha de cuatro temporadas consecutivas con récord perdedor de la franquicia, dijo una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press el lunes por la noche.

ARCHIVO - El coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, Robert Saleh, observa el campo desde la línea lateral durante el partido de la NFL en contra de los Seahawks de Seattle, el 3 de enero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Scot Tucker, Archivo)
ARCHIVO - El coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, Robert Saleh, observa el campo desde la línea lateral durante el partido de la NFL en contra de los Seahawks de Seattle, el 3 de enero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Scot Tucker, Archivo)

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Saleh pasó esta temporada como coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, su segunda etapa en ese puesto después de pasar más de tres temporadas como head coach de los Jets de Nueva York. No tuvo una temporada ganadora con los Jets y fue despedido tras un inicio de 2-3 en 2024, con un récord total de 20-36.

Tennessee tuvo un récord de 19-49 en las últimas cuatro temporadas bajo Mike Vrabel, quien fue despedido después de la temporada 2024, y Brian Callahan, quien duró solo 23 juegos antes de ser despedido el 13 de octubre tras un inicio de 1-5. Eso convirtió a los Titans en el primer equipo con una vacante de entrenador, solo para terminar siendo uno de los diez equipos de la NFL en busca de un head coach y el cuarto en contratar uno.

FUENTE: AP

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

