Tiroteos en la frontera entre Afganistán y Pakistán dejan 5 muertos y 8 heridos, según autoridades

Afganos rezan durante el funeral por un hombre fallecido en un tiroteo nocturno entre fuerzas afganas y paquistaníes a lo largo de la frontera, en Spin Boldak, en la provincia de Kandahar, Afganistán, el 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Sibghatullah) AP

Islamabad y Kabul se han acusado mutuamente de provocar el enfrentamiento que viola un frágil alto el fuego de dos meses.

Entre los fallecidos en la zona fronteriza próxima a la ciudad de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, había tres niños y una mujer, explicó Ali Mohammad Haqmal, jefe de información del distrito.

La policía de Pakistán y un funcionario hospitalario en la ciudad de Chaman, Mohammad Awais, apuntaron que tres personas, incluida una mujer, sufrieron lesiones a causa del tiroteo y bombardeo procedentes del lado afgano. De acuerdo con la policía, los choques duraron hasta el amanecer del sábado.

La tensión entre los dos vecinos es alta desde octubre, cuando decenas de soldados, civiles y presuntos insurgentes murieron en letales enfrentamientos fronterizos que causaron también cientos heridos en ambos bandos. La violencia estalló tras las explosiones registradas en Kabul el 9 de octubre, que el gobierno del Talibán atribuyó a Pakistán y prometió vengar.

Los combates fueron los peores de los últimos años entre las dos naciones. El alto el fuego mediado por Qatar entró en vigor en octubre y se ha mantenido en gran medida, pero, por el momento, las conversaciones de paz no han logrado un acuerdo.

Pakistán ha sufrido varios ataques insurgentes en su territorio y culpó de la mayoría al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Aunque es independiente del Talibán afgano, el TTP mantiene una estrecha alianza con él y se cree que muchos de sus combatientes se han refugiado en Afganistán desde la llegada del grupo al poder en 2021, lo que ha tensado aún más las relaciones.

Pakistán y Afganistán se han culpado mutuamente por el intercambio de disparos transfronterizo que comenzó el viernes por la noche.

Haqmal dijo que, durante 10 o 15 minutos, el lado afgano no respondió a los tiros iniciados por las fuerzas paquistaníes, y que una vez que lo hizo, cesó sus disparos “en menos de una hora”. Según afirmó, los disparos desde Pakistán continuaron hasta la mañana del sábado.

Sin embargo, Mohammad Sadiq, un agente de la policía local paquistaní, afirmó que los disparos comenzaron desde el lado afgano y que las tropas paquistaníes respondieron al fuego cerca del cruce fronterizo de Chaman, una ruta de tránsito clave.

El tiroteo se produjo un día después de que Pakistán dijera que permitirá que Naciones Unidas envíe ayuda a Afganistán a través de los cruces fronterizos de Chaman y Torkham, que llevan casi dos meses prácticamente cerrados en medio de crecientes tensiones.

Abidullah Farooqi, portavoz de la policía fronteriza afgana, señaló el viernes por la noche que las fuerzas paquistaníes lanzaron primero una granada de mano en la zona fronteriza de Spin Boldak, en el lado afgano, lo que provocó su respuesta. Además, dijo que Kabul sigue comprometido con el alto el fuego.

Mosharraf Zaidi, vocero del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dijo en X que, antes en la noche, el “régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados a lo largo de la frontera de Chaman”. Las fuerzas paquistaníes están en alerta y comprometidas a garantizar la integridad territorial del país y la seguridad de sus ciudadanos, indicó.

Por otra parte, el ejército de Pakistán dijo el sábado que abatió a nueve insurgentes del Talibán paquistaní en dos operaciones basadas en información de inteligencia realizadas el viernes en los distritos noroccidentales de Tank y Lakki Marwat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán.

Ahmed informó desde Islamabad, Pakistán. La periodista de The Associated Press Elena Becatoros en Atenas, Grecia, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP