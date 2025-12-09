Tiroteo en universidad de Kentucky deja 1 muerto y 1 detenido

Compartir en:









La policía en Frankfort, la capital del estado, dijo que el campus estaba cerrado. Un video de WLKY-TV en Louisville mostró múltiples vehículos policiales fuera de un conjunto de dormitorios y cinta de escena del crimen en un patio.

Aún no está claro dónde ocurrió el tiroteo. La policía del campus y las autoridades de la escuela no habían comentado al respecto.

La policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a “un agresor activo” y que el campus estaba asegurado. Las autoridades planeaban dar más información en una conferencia de prensa por la noche.

La oficina del gobernador confirmó que hubo un tiroteo.

“Compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo en X el gobernador Andy Beshear. “Las fuerzas del orden están en el lugar, y un sospechoso ha sido arrestado. Oremos por todos los afectados”.

Kentucky State es una universidad pública históricamente negra con aproximadamente 2.200 estudiantes. Legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886.

Se encuentra a 3,2 kilómetros (2 millas) al este de la sede del Congreso estatal. ______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP