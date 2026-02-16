Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island deja 3 muertos, incluido el sospechoso

Compartir en:









Una mujer se lamenta luego de un tiroteo en una pista de hielo, el lunes 16 de febrero de 2026, en Pawtucket, Rhode Island. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas.

Las autoridades creen que fue un ataque dirigido derivado de una disputa familiar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP