Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island deja 3 muertos, incluido el sospechoso

PAWTUCKET, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Tres personas, incluido el sospechoso, murieron el lunes durante un tiroteo en una pista de hielo de Rhode Island donde estaba programado un partido de hockey juvenil, informaron las autoridades.

Una mujer se lamenta luego de un tiroteo en una pista de hielo, el lunes 16 de febrero de 2026, en Pawtucket, Rhode Island. (AP Foto/Mark Stockwell)
Una mujer se lamenta luego de un tiroteo en una pista de hielo, el lunes 16 de febrero de 2026, en Pawtucket, Rhode Island. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas.

Las autoridades creen que fue un ataque dirigido derivado de una disputa familiar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

