americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tiroteo con la Patrulla Fronteriza deja un herido grave cerca de la frontera EEUU-México

ARIVACA, Arizona, EE.UU. (AP) — Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron el martes las autoridades en Arizona.

La policía del condado Pima informó que está trabajando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en respuesta al tiroteo en Arivaca, Arizona, una comunidad a unos 16 kilómetros (10 millas) de la frontera.

Ni la CBP ni el FBI respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

Los bomberos de Santa Rita informaron que respondieron al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

“El cuidado del paciente fue transferido a un helicóptero médico local para un transporte rápido a un centro de trauma regional”, informó la oficina de bomberos. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter