Tiroteo con la Patrulla Fronteriza deja un herido grave cerca de la frontera EEUU-México

Compartir en:









La policía del condado Pima informó que está trabajando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en respuesta al tiroteo en Arivaca, Arizona, una comunidad a unos 16 kilómetros (10 millas) de la frontera.

Ni la CBP ni el FBI respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

Los bomberos de Santa Rita informaron que respondieron al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

“El cuidado del paciente fue transferido a un helicóptero médico local para un transporte rápido a un centro de trauma regional”, informó la oficina de bomberos. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP