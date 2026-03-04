americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tiros libres de Quentin Grimes al final ayudan a 76ers, que condenan al Jazz a 7ma derrota seguida

FILADELFIA (AP) — Quentin Grimes encestó dos tiros libres para desempatar con 16,4 segundos restantes, Tyrese Maxey anotó 25 puntos y los mermados 76ers de Filadelfia superaron el miércoles 106-102 al Jazz de Utah.

Quentin Grimes, de los 76ers de Filadelfia, salta para encestar entre Kyle Filipowski (izquierda) y John Konchar, del Jazz de Utah, en el encuentro del miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Chris Szagola)
Quentin Grimes, de los 76ers de Filadelfia, salta para encestar entre Kyle Filipowski (izquierda) y John Konchar, del Jazz de Utah, en el encuentro del miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Grimes terminó con 16 puntos y Jabari Walker aportó 22 a la causa de los 76ers, que no contaron con Joel Embiid, VJ Edgecombe ni el suspendido Paul George.

Keyonte George anotó 30 puntos por el Jazz, que ha perdido siete partidos consecutivos.

Filadelfia, que llegó al compromiso en el sexto puesto de la carrera por los playoffs de la Conferencia Este, perdía por 100-94 con 4:51 minutos por jugar después de que George encestó un triple. Pero Utah falló sus siguientes seis tiros de campo, y los Sixers empataron a 100 con una volcada tras un rebote ofensivo de Adem Bona con 1:50 minutos por jugar.

Una bandeja de Isaiah Collier 46 segundos después puso al Jazz arriba por dos puntos, pero Grimes empató mediante una penetración con 46,8 segundos restantes. Después de que George falló un tiro de larga distancia por Utah, Grimes convirtió ambos tiros libres tras recibir una falta.

El entrenador del Jazz, Will Hardy, no pidió tiempo muerto, y un tiro de Kyle Filipowski completamente solo desde larga distancia no entró.

Embiid se perdió su tercer partido consecutivo por una distensión en el oblicuo derecho.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter