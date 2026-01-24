Tiro de último segundo de Huerter da victoria a Bulls sobre Celtics, retiran jersey de Derrick Rose

Compartir en:









Payton Pritchard (11), de los Celtics de Boston, avanza ante Coby White (0), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Chicago, el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Matt Marton) AP

Coby White anotó 22 puntos y encestó cinco de los 21 triples de Chicago, ayudando a los Bulls a ganar su cuarto partido consecutivo.

Rose entró en un selecto grupo después del juego cuando los Bulls alzaron su número uno al techo, colocando al nativo de Chicago junto a Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan y Bob Love como los únicos jugadores con números retirados por el equipo.

Los Bulls dieron a su público mucho para animar antes de honrar al originario del South Side y ex MVP al lograr una victoria sobre el equipo que ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este, a pesar de que Jaylen Brown anotó 33 para Boston.

Nikola Vucevic anotó 16 para Chicago, y Smith y Matas Buzelis añadieron 14 puntos cada uno.

Anfernee Simmons terminó con 21 puntos para Boston. Derrick White añadió 15 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

