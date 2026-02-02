americateve

Tiro libre desviado da la victoria a Udinese sobre Roma en la Serie A

UDINE, Italia (AP) — El tiro libre desviado de Jürgen Ekkelenkamp al inicio del segundo tiempo le dio el lunes a Udinese la victoria 1-0 sobre la Roma en la Serie A.

Oumar Solet (izquierda) de Udinese disputa el balón con Mario Hermoso de la Roma en el partido de la Serie A de Italia, el lunes 2 de febrero de 2026. (Andrea Bressanutti/LaPresse vía AP)
Oumar Solet (izquierda) de Udinese disputa el balón con Mario Hermoso de la Roma en el partido de la Serie A de Italia, el lunes 2 de febrero de 2026. (Andrea Bressanutti/LaPresse vía AP)

El derechazo del centrocampista neerlandés rozó la parte superior de la barrera y descolocó al arquero romanista Mile Svilar a poco del comienzo del segundo tiempo.

Bryan Cristante anotó en los últimos segundos el gol que hubiera salvado un empate para la Roma, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

El resultado elevó a Udinese por encima de Bologna para ubicarse en el noveno lugar de la tabla, igualando en puntos a la Lazio.

Fue la primera vez desde septiembre que el club de Udine logra victorias consecutivas en casa en la liga italiana.

Roma se mantuvo en el quinto lugar tras sufrir su primera derrota en la liga desde el 3 de enero.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

