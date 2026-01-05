americateve

Tiro de Brown con interferencia da la victoria en tiempo extra a Nuggets 125-124 ante Sixers

FILADELFIA (AP) — Bruce Brown anotó 19 puntos y consiguió la canasta de la victoria en tiempo extra gracias a una llamada de interferencia en la canasta sobre Joel Embiid, y Jalen Pickett sumó 29 unidades para liderar la victoria el lunes 125-124 de los diezmados Nuggets de Denver ante los 76ers de Filadelfia.

Spencer Jones de los Nuggets de Denver clava el balón ante los 76ers de Filadelfia en el encuentro del lunes 5 de enero del 2026. (AP Foto/Matt Rourke)
Embiid fue sancionado por la decisiva interferencia de canasta cuando intentó bloquear la bandeja en carrera de Brown con 5,3 segundos restantes. Tyrese Maxey falló un tiro flotado que le hubiera dado la victoria en la bocina a los Sixers.

Embiid anotó 32 puntos —la cuarta vez en sus últimos ocho juegos que tiene al menos 30— y Maxey tuvo 28.

Los Nuggets jugaron sin el tres veces MVP Nikola Jokic —quien estará fuera al menos hasta fin de mes por una hiperextensión en la rodilla izquierda— además de Jamal Murray, Aaron Gordon, y Christian Braun, una noche después de que perdieron en Brooklyn.

Toda la alineación titular regular se ausentó, y los Nuggets solo contaron con nueve jugadores en su rotación. Pero se negaron a usar como escusa su plantilla reducida para rendirse ante los Sixers.

Hunter Tyson convirtió una jugada de cuatro puntos que le dio a Denver una ventaja de 102-100 en el cuarto periodo y Pickett siguió con un tiro bajo la canasta que forzó a los 76ers a pedir un tiempo muerto como parte de una racha de 14-0.

Brown desempató el juego y atinó 2 de 3 tiros libres para irse arriba 120-115 cuando fue sancionado en un triple en la siguiente posesión. Ese error condenó a Denver en el tiempo reglamentario.

