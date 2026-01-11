Timothée Chalamet gana su primer Globo de Oro; "Sinners" triunfa por logro cinematográfico

Leonardo DiCaprio llega a los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

Esta imagen difundida por CBS Broadcasting muestra a Paul Thomas Anderson tras ganar el premio a mejor guion de película por "One Battle After Another" durante los 83.° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

La victoria de Chalamet el domingo fue un posible presagio para el primer Oscar del astro de 30 años. Aunque memorablemente ganó en los Premios del Sindicato de Actores el año pasado por “A Complete Unknown” ("Un completo desconocido"), Chalamet no había ganado en cuatro nominaciones previas a los Globos. Compañeros nominados como Leonardo DiCaprio y George Clooney se pusieron de pie para aplaudir su victoria.

"Mi papá inculcó en mí un espíritu de gratitud al crecer: Siempre estar agradecido por lo que tienes", dijo Chalamet. "Me ha permitido dejar esta ceremonia en el pasado con las manos vacías, con la cabeza en alto, agradecido solo por estar aquí. Mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que este fuera mucho más dulce".

El trofeo de Chalamet fue una de muchas que fueron para los favoritos. Eso incluyó tres premios para el favorito al Oscar “One Battle After Another”: Paul Thomas Anderson por guion y por mejor director, y Teyana Taylor por mejor actriz de reparto.

"A mis hermanas de color y a las pequeñas niñas de color que están viendo esta noche, nuestra suavidad no es una desventaja. Nuestra profundidad no es demasiado. Nuestra luz no necesita permiso para brillar. Pertenecemos a cada habitación en la que entramos. Nuestras voces importan y nuestros sueños merecen espacio."

La película de terror de vampiros de Ryan Coogler, “Sinners”, se llevó dos premios, por taquilla y logro cinematográfico y por la banda sonora de Ludwig Göransson, un trofeo entregado durante un corte comercial. La victoria por taquilla y logro cinematográfico, sobre películas de franquicia como “Avatar: Fire and Ash” ("Avatar: Fuego y Cenizas"), fue notable para “Sinners”, una película que algunos informes etiquetaron como un éxito calificado en su lanzamiento.

Pero “Sinners” finalmente recaudó 278 millones de dólares a nivel nacional y 368 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película original más taquillera en 15 años.

"Solo quiero agradecer al público por asistir", dijo Coogler. "Significa todo".

También como se predijo: El premio de mejor actor de reparto fue para Stellan Skarsgård por el drama familiar noruego “Sentimental Value” ("Valor sentimental"). Fue el primer gran premio de cine de Hollywood para el actor veterano de 74 años, quien recibió una ovación de pie.

"No estaba preparado para esto porque, por supuesto, pensé que era demasiado viejo", dijo Skarsgård.

Rose Byrne ganó como mejor actriz en una comedia o musical por su actuación en la no especialmente divertida película independiente de A24 “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te daría una patada").

Un primer pódcast

En la 83a edición de los Globos de Oro, Poehler ganó el premio inaugural para pódcast, “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) triunfó en las categorías de mejor canción y animación y Seth Rogen ganó un premio cómicamente conmovedor por su sátira de Hollywood “The Studio”.

Por primera vez, los Globos entregaron un trofeo al mejor pódcast. Fue para “Good Hang”, el pódcast recientemente lanzado por Poehler, quien durante años presentó los Globos con Tina Fey. Snoop Dogg presentó el premio.

"Esto es exactamente como lo imaginé: Snoop Dogg dándome el premio", dijo Poehler.

Fue un momento extrañamente apropiado para unos Globos de Oro que presentaron una escena muy autorreferencial cuando Rogen ganó como mejor actor en una serie de comedia. “The Studio” incluyó memorablemente un episodio dedicado al drama en torno a una noche en los Globos. ("Recuerdo cuando la alfombra roja de los Globos de Oro realmente significaba algo", dice un diálogo)

"Esto es tan raro", dijo Rogen, riendo. "Acabamos de fingir hacer esto. Y ahora está sucediendo."

Glaser inicia con fuerza

Los Globos, celebrados en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, comenzaron con una apertura marcadamente política de la anfitriona Nikki Glaser y un premio temprano para el favorito de la noche, “One Battle After Another”. En su segundo año consecutivo como maestra de ceremonias, Glaser inició el espectáculo con una sátira autoconsciente.

"Sí, los Globos de Oro, sin duda la cosa más importante que está sucediendo en el mundo en este momento", dijo.

En un monólogo de apertura ganador y rápido que lanzó algunas líneas sobre los temas habituales —la edad de las citas de Leonardo DiCaprio, la altura de Kevin Hart— Glaser también se sumergió directamente en algunos de sus materiales más actuales.

Para Warner Bros., que está en venta, Glaser comenzó la puja en 5 dólares. Haciendo referencia a los archivos de Epstein, sugirió que el premio a la mejor edición debería ir al Departamento de Justicia. Sin embargo, sugirió que la "mayor edición" merecía ir a las nuevas noticias de CBS de Bari Weiss, una indirecta a la cadena propiedad de Paramount Skydance que transmite los Globos.

El primer premio de la noche fue para Teyana Taylor por su explosiva actuación de reparto en “One Battle After Another”. Taylor, con lágrimas en los ojos, subió al escenario y aceptó lo que podría ser el primero de muchos premios para la película de Paul Thomas Anderson.

Los Globos mezclan glamour y pesimismo

La tensión política y la incertidumbre en toda la industria fueron los estados de ánimo predominantes al entrar en los premios del domingo. Hollywood está saliendo de un año decepcionante en taquilla y ahora espera ansiosamente el destino de uno de sus estudios más históricos, Warner Bros. Tras el tiroteo fatal de Megan Good en Minneapolis por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, varios asistentes llevaban pines que decían "Sé bueno" y "Fuera ICE".

La favorita rumbo a los Oscar “One Battle After Another” —una película donde los centros de detención de inmigrantes juegan un papel central— llegó con nueve nominaciones principales.

Si “One Battle After Another” y "Sinners" se llevan los dos premios más grandes, será una noche destacada para Warner Bros. incluso cuando su futuro pende de un hilo. El estudio ha acordado ser adquirido por Netflix en un acuerdo valorado en 82.700 millones de dólares. Paramount Skydance todavía trata de convencer a los accionistas de Warner para que acepten su oferta rival.

Los Globos no son los Oscar, pero pueden importar

Los Globos, anteriormente presentados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, no tienen superposición ni correlación directa con los Premios de la Academia. Después de ser vendidos en 2023 a Eldridge Industries de Todd Boehly y Dick Clark Productions, parte de Penske Media, los Globos son votados por alrededor de 400 personas. Los Oscar son votados por más de 10.500 profesionales.

Pero en las fluctuantes ondulaciones de la temporada de premios, un buen discurso en los Globos puede realmente impulsar una campaña para el Oscar. El año pasado, ese pareció ser el caso de Demi Moore, quien ganó por "The Substance" ("La sustancia") y dio el discurso más emotivo de la noche. Mikey Madison de "Anora"), logró, sin embargo, la victoria sorpresa en los Oscar.

Algunos momentos potencialmente buenos este año se dieron en una ceremonia de la Víspera Dorada a principios de esta semana. Allí, los homenajeados Cecil B. DeMille y Carol Burnett, Helen Mirren y Sarah Jessica Parker, aceptaron sus premios.

Uno a observar, si gana, será el director iraní Jafar Panahi. Su drama de venganza “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”) está nominado a cuatro premios. Panahi ha pasado la mayor parte de su carrera haciendo películas clandestinamente, sin la aprobación de las autoridades, y hasta hace poco tenía prohibido salir del país. El mes pasado, fue sentenciado a un año de prisión, lo que sería solo su última estancia tras las rejas si Panahi regresa a casa para cumplirla. Esta semana, las protestas por la debilitada economía de Irán se han extendido por todo el país en una nueva prueba para los líderes iraníes.

