Timberwolves vencen por primera vez a Towns en triunfo 115-104 sobre Knicks

El alero de los Timberwolves de Minnesota Julius Randle reacciona durante el encuentro ante los Knicks de Nueva York el martes 23 de diciembre del 2025. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Julius Randle firmó 17 de sus 25 puntos en el último cuarto y Rudy Gobert contribuyó con 11 tantos, 16 rebotes y su confiable protección del aro para los Wolves (20-10), quienes han ganado 10 de 12.

Towns anotó un máximo de temporada de 40 unidades antes de salir por faltas en el último minuto para los Knicks (20-9) en ausencia de su compañero All-Star Jalen Brunson, quien descansó su tobillo previamente lesionado. Tyler Kolek comenzó en lugar de Brunson y tuvo 20 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias.

Brunson, quien anotó 47 unidades en la victoria sobre Miami el domingo, se unió a O.G. Anunoby (tobillo), Miles McBride (tobillo) y Landry Shamet (hombro) en la lista de lesionados, dejando la línea de fondo debilitada y haciendo de Towns el anotador principal en su partido de regreso a casa contra el equipo que lo seleccionó.

Towns tuvo 32 puntos y 20 rebotes en su primer partido de regreso en el Target Center hace un año, cuando los Knicks ganaron 133-107. No jugó en el partido de vuelta en Nueva York el mes siguiente, una victoria de 116-99 para los Wolves. A principios de esta temporada, Towns anotó 15 puntos en una victoria de 137-114 sobre Minnesota en el Madison Square Garden.

FUENTE: AP