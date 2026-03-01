Timberwolves se imponen 117-108 a Nuggets y los superan en la Conferencia Oeste

Compartir en:









Jamal Murray, derecha, de los Nuggets de Denver, busca pasar el balón mientras Jaden McDaniels, de los Timberwolves de Minnesota, lo presiona durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Minnesota barrió su gira de tres partidos para mejorar a 38-23 y saltar al cuarto puesto del Oeste, al vencer a Denver por primera vez en cuatro enfrentamientos esta temporada.

Solo dos partidos separan a Houston, tercer preclasificado, y a los Lakers de Los Ángeles, sextos, con LA listo para recibir a Sacramento más tarde el domingo.

“Todos en la liga saben lo que está en juego cuando miras la clasificación, y cada noche estos partidos se sienten tan grandes”, comentó el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, antes del salto inicial.

Nikola Jokic terminó con 35 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias, pero no pudo llevar a los Nuggets por encima de sus rivales de la División Noroeste. Jamal Murray sumó 25 tantos con 9 de 22 en tiros, incluidos 4 de 6 desde la línea de tres puntos.

Denver ha perdido cuatro de seis partidos desde el receso del Juego de Estrellas. Los Nuggets no han contado con el ala-pívot Aaron Gordon desde el 30 de enero por una lesión en el tendón de la corva, y Peyton Watson también está fuera por una distensión en el tendón de la corva.

