americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tim Hardaway Jr. anota 25 puntos, Aaron Gordon suma 23 y los Nuggets vencen 108-104 a los Bucks

DENVER (AP) — Tim Hardaway Jr. anotó 25 puntos, Aaron Gordon sumó 23 y los Nuggets de Denver, diezmados por las lesiones, vencieron 108-104 a los Bucks de Milwaukee la noche del domingo.

Peyton Watson (8) de los Nuggets de Denver, busca pasar el balón frente a Gary Trent Jr., de los Bucks de Milwaukee, quien defiende, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 206, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Peyton Watson (8) de los Nuggets de Denver, busca pasar el balón frente a Gary Trent Jr., de los Bucks de Milwaukee, quien defiende, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 206, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Peyton Watson consiguió 19 unidades, ocho rebotes y seis asistencias para los Nuggets. En los últimos siete partidos de su equipo, el escolta de cuarto año ha estado promediando 23,7 tantos y 6,9 rebotes por juego. Zeke Nnaji añadió 14 puntos y 11 rebotes para su primer doble-doble de la temporada.

Denver jugó sin cinco de sus ocho máximos anotadores, incluyendo a Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda) y Jamal Murray (esguince en el tobillo izquierdo). Los cinco jugadores ausentes promedian un total combinado de 84,6 puntos por juego esta temporada.

Giannis Antetokounmpo tuvo 31 unidades, 11 asistencias y ocho rebotes para los Bucks. Myles Turner anotó 16 tantos mientras que Bobby Portis y AJ Green añadieron 14 cada uno. Ryan Rollins se quedó con dos puntos, rompiendo una racha personal de 37 partidos consecutivos con al menos diez.

Denver había perdido cinco de ocho después de un inicio de 22-8, incluyendo un récord de 3-4 desde que Jokic, el tres veces JUgador Más Valioso de la NBA, se lesionó en una derrota el 29 de diciembre ante el Heat de Miami.

Los Bucks estuvieron detrás por 15 en la primera mitad y por 11 al entrar al último cuarto antes de reducir su déficit a 105-102, pero fallaron dos intentos de triple para empatar el juego en manos de Rollins y Green en los últimos 20 segundos. Gordon, el único titular regular disponible para los Nuggets, hizo tres tiros libres en los últimos nueve segundos para asegurar la victoria.

Al comenzar la noche, Milwaukee había estado 5-2 en sus últimos siete juegos después de comenzar la temporada 12-19.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter