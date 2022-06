VIDEO VIRAL: la reacción de dos niños cubanos recién llegados a EEUU al ver una juguetería en Walmart

Sin poder contener la risa, un hombre que graba el video, al ver todo lo que desean comprar los niños, le dice “Espérate, espérate, que te veo manda’o” a la vez que sigue graficando este momento de especial significación para esa y muchas familias cubanas.

Asimismo, y tras darse a conocer el material, los internautas han reaccionado dejando miles de mensajes en las distintas plataformas donde se ha divulgado.

“Eso es bello, se le parte el alma a cualquiera me recordó cuando llevo mi niña chiquitica y solo me decía ¿mamá esto es real? ¿Mamá esto no es un sueño?”, dice en TikTok la usuaria Mimisagua.

Igualmente, en Instagram, muchos cubanos en la Isla, han señalado la tristeza que viven los infantes, pues la mayoría de los padres no pueden regalarle a sus hijos ni un juguete, primero porque el régimen no los comercializan, segundo por sus altos costos en el mercado informal y tercero, porque el salario no da para más que “malcomer”.

“Y esto me llega… Me da un sentimiento tan agridulce. Por ellos qué felicidad y tantos niños careciendo de tantas cosas no solamente en Cuba, sino en tantas partes del mundo. Me encanta ver este video porque es bueno y bonito saber que ellos están contentos. Pido porque en el mundo la inocencia no siga pagando y cortando la niñez que es tan sagrada. Bendiciones y felicidad para todos los niños del mundo” apunta la internauta Yani García.

El video, compartido por Amelia Águila, cuenta en Tiktok con cerca de los ocho mil “Me gusta” y cientos de comentarios, en los que las personas desean lo mejor para los protagonistas en su nueva vida en los Estados Unidos, donde arribaron luego de cruzar fronteras durante casi un mes.

