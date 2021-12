Escuelas de Miami en alerta sobre tendencia de TikTok que amenaza con violencia

Las escuelas de todo el país han tomado medidas contra una tendencia preocupante que circula en las redes sociales. Las autoridades del sur de Florida les recuerdan a los estudiantes que las amenazas escolares no son un juego.

“Aunque las amenazas no sean reales serán investigadas como tal, pedimos responsabilidad personal en este tema, en las últimas semanas hemos arrestado a 6 estudiantes” Dijo Alberto Carvalho Superintendente de las escuelas de Miami-Dade

Por su parte, la superintendente interina de las escuelas públicas de Broward rechazó que las plataformas como TikTok no se esfuercen por detener las amenazas.

“El sistema educativo de Estados Unidos está siendo atacado en este momento. Estamos siendo atacados por una plataforma de redes sociales que no intervendrá cuando sea necesario ”, "Así como no se puede ir a un aeropuerto y decir la palabra" bomba ", no se debe permitir que las personas en las redes sociales amenacen las escuelas". Dijo Vickie Cartright, superintendente Interina de las escuelas públicas de Broward.

Ante esta situación, la plataforma TikTok informó:

“Hoy hemos buscado exhaustivamente contenido que promueva la violencia en las escuelas, pero todavía no hemos encontrado nada. Lo que encontramos son videos que discuten este rumor y advierten a otros que se mantengan a salvo”. “Las autoridades han confirmado que no existe una amenaza creíble, por lo que estamos trabajando para eliminar las advertencias alarmistas que violan nuestra política de desinformación. Si encontráramos promoción de la violencia en nuestra plataforma, la eliminaríamos e informaríamos a las fuerzas del orden”

A la lista de jóvenes arrestados en las escuelas se suma un estudiante de 16 años quien fue detenido este viernes por llevar un arma de fuego a la escuela secundaria de Miramar.las autoridades informaron que no hay evidencia de que el estudiante haya publicado una amenaza a través de las redes sociales y fue acusado de posesión de un arma de fuego en los terrenos de la escuela.