TikTok viola normas digitales con “diseño adictivo”, acusa la UE

El icono de TikTok en la pantalla de un celular, el 28 de febrero de 2023, en el municipio de Marple, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, archivo) AP

Los organismos reguladores de la UE dijeron que su investigación de dos años encontró que TikTok no ha hecho lo suficiente para evaluar la forma en que características como la reproducción automática y el desplazamiento infinito podrían dañar la salud física y mental de los usuarios, incluidos menores y “adultos vulnerables”.

La Comisión Europea dijo que, en su opinión, TikTok debería cambiar el “diseño básico” de su servicio. La comisión es el brazo ejecutivo de la UE y se encarga de hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales del bloque, un conjunto de normas que exige que las empresas de redes sociales limpien sus plataformas y protejan a los usuarios, bajo la amenaza de fuertes multas.

“Las conclusiones preliminares de la Comisión presentan una descripción categóricamente falsa y completamente infundada de nuestra plataforma, y tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios de los que disponemos”, dijo la compañía en un comunicado.

Las características de TikTok, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados “provocan el uso compulsivo de la aplicación, especialmente para nuestros niños, y esto representa grandes riesgos para su salud mental y su bienestar”, afirmó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, en una rueda de prensa en Bruselas.

Ahora, la compañía tiene la oportunidad de defenderse y responder a las conclusiones de la comisión. Regnier dijo que “si no lo hacen adecuadamente”, Bruselas podría emitir una decisión de incumplimiento y una posible multa de hasta el 6% de los ingresos anuales totales de la compañía. No se especificó un plazo para que la comisión tome una decisión final.

Las conclusiones preliminares son el ejemplo más reciente de la presión que TikTok y otras redes sociales enfrentan por la adicción juvenil.

Australia ha prohibido las redes sociales para menores de 16 años, mientras que los gobiernos de España, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Malasia y Egipto quieren introducir medidas similares. En Estados Unidos, TikTok resolvió el mes pasado una demanda histórica sobre adicción a las redes sociales, mientras que otras dos empresas mencionadas en la demanda —Instagram de Meta y YouTube de Google— aún enfrentan reclamos de que sus plataformas fomentan la adicción y dañan deliberadamente a los niños.

TikTok tiene 170 millones de usuarios en la Unión Europea y “la mayoría de ellos son menores”, dijo Regnier. Añadió que el 7% de los niños de 12 a 15 años pasan de cuatro a cinco horas diarias en TikTok, y es “con mucho” la plataforma más utilizada después de la medianoche por niños de 13 a 18 años, citando datos no especificados.

“Estas estadísticas son extremadamente alarmantes”, manifestó.

La comisión señaló que TikTok alimenta el impulso de seguir desplazándose porque recompensa constantemente a los usuarios con nuevo contenido, lo que produce una reducción del autocontrol.

Señaló que TikTok ignora señales de que alguien está usando la aplicación de manera compulsiva, como la cantidad de tiempo que los menores pasan en ella por la noche y la frecuencia con la que se abre la aplicación.

La compañía no ha implementado medidas “razonables, proporcionales y efectivas” para contrarrestar los riesgos, indicó.

La comisión afirmó que los controles de gestión del tiempo que existen en TikTok son fáciles de pasar por alto e “introducen una fricción limitada”, mientras que las herramientas parentales requieren “tiempo y habilidades adicionales” por parte de los padres.

Los cambios que la comisión quiere que TikTok realice incluyen deshabilitar características como el desplazamiento infinito, implementar pausas más efectivas para el tiempo de pantalla, incluso por la noche, y cambiar su sistema de recomendación “altamente personalizado”, que alimenta a los usuarios con un flujo interminable de videos cortos basados en sus preferencias.

TikTok afirma que posee numerosas herramientas, como límites de tiempo de pantalla personalizados y recordatorios de sueño, que permiten que los usuarios tomen “decisiones intencionales” sobre cómo pasan su tiempo en la aplicación. La compañía también señaló que tiene cuentas para adolescentes que permiten que los padres impongan límites de tiempo de uso y alientan a los usuarios adolescentes a desconectarse por las noches.

El periodista de The Associated Press Sam McNeil contribuyó a este informe desde Bruselas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

