americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

TikTok será socio de contenido en video para el Mundial 2026 de la FIFA

GINEBRA (AP) — TikTok fue elegida por la FIFA como la primera "plataforma preferida" para contenido de video en redes sociales en una Copa Mundial masculina, afirmó el jueves el organismo rector del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino saluda a la afición al llegar al encuentro de octavos de final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Tanzania el domingo 4 de enero del 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino saluda a la afición al llegar al encuentro de octavos de final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Tanzania el domingo 4 de enero del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La asociación con la Copa Mundial permitirá a los creadores obtener acceso especial durante el torneo de 48 naciones que se llevará a cabo en 16 ciudades —11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá— del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA indicó que tendrán derecho de transmisión en vivo de partes de los 104 partidos de la Copa Mundial en un centro dedicado en la aplicación TikTok, que cuenta con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

"Además, un amplio grupo de creadores recibirá la oportunidad de usar y co-crear material de archivo de la FIFA", señaló.

La FIFA no especificó el valor del acuerdo, ni detalles de algún proceso de licitación y competidores rivales. YouTube tuvo un acuerdo de patrocinio de bajo nivel que incluía acceso para creadores en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Tampoco se especificó qué tipo de contenido en vivo se podrá transmitir este año, en un torneo donde los derechos exclusivos de los socios comerciales están ferozmente protegidos.

La asociación de TikTok con la MLS y Apple TV llevó a la plataforma a incluir imágenes de cámaras dedicadas exclusivamente a seguir al gran futbolista Lionel Messi jugando para el Inter Miami.

La FIFA prometió que los aficionados serían llevados “detrás del telón y más cerca de la acción que nunca antes”, afirmó su secretario general Mattias Grafström.

El centro de la Copa Mundial dentro de la aplicación de TikTok también ofrecerá a los aficionados "incentivos de participación" como stickers personalizados, filtros y funciones de gamificación.

“El TikTok GamePlan convierte el fanatismo en resultados comerciales medibles para nuestros socios deportivos, con los aficionados siendo un 42% más propensos a sintonizar partidos en vivo después de ver contenido deportivo en TikTok”, dijo James Stafford, jefe global de contenido.

TikTok se convirtió en la aplicación de teléfono más descargada del mundo aunque enfrenta la amenaza de ser cerrada en Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional.

En diciembre, la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, acordó formar una empresa conjunta en Estados Unidos con los inversores Oracle, Silver Lake y MGX. Ese acuerdo está programado para cerrarse más tarde este mes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter