Tigres de Oswaldo Guillén rompen racha negativa

Los Tigres de Aragua, dirigidos por Oswaldo Guillén, derrotaron el jueves 8-3 a los Navegantes del Magallanes para romper una cadena de cinco derrotas consecutivas y mantenerse en la pelea por un lugar en la postemporada, en la recta final de la campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

José Martínez remolcó dos carreras con un doble, mientras que Leobaldo Piña añadió un sencillo productor de una más, para encabezar un ataque de cinco anotaciones en el séptimo episodio.

En Maracaibo, Eduardo Torrealba conectó un doble remolcador de dos carreras y las Águilas del Zulia doblegaron 6-3 a los Leones del Caracas. Jaison Chourio, prospecto de los Guardianes de Cleveland —y hermano menor del astro de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio— debutó en la temporada con un sencillo productor de una anotación, para coronar un ataque de seis carreras en la tercera entrada.

Los Cardenales de Lara superaon 4-3 a los Caribes de Anzoátegui en Barquisimeto. Yonny Hernández conectó un sencillo que remolcó la carrera de la diferencia en lel octavo capítulo.+

En Porlamar, Alcides Escobar bateó de 4-2 con un doble, un jonrón solitario y dos carreras anotadas, mientras que Yangervis Solarte se fue de 3-2 con dos impulsadas, en la victoria de los Tiburones de La Guaira por 9-2 sobre los Bravos de Margarita.

Eddie Rosario frena a Leones y les impide llegar a la cima en Puerto Rico

En el único duelo programado de la jornada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, los Indios de Mayagüez remontaron con una inspirada actuación ofensiva de Eddie Rosario para derrotar de manera dramática por 4-3 a los Leones de Ponce, y romperles una racha de cinco triunfos consecutivos.

La derrota también impidió que los Leones alcanzaran la cima del circuito.

Abajo por tres carreras, Mayagüez se acercó en la quinta entrada con un sencillo remolcador del veterano de Grandes Ligas Eddie Rosario. En la sexta, sencillos productores de Matthew Lugo y del propio Rosario empataron el encuentro, preparando el escenario para que en la octava entrada, nuevamente Rosario se vistiera de héroe con otro imparable que impulsó la carrera de la diferencia.

Cañeros dominan a Algodoneros en Liga Mexicana del Pacífico

Los Cañeros de Los Mochis atacaron con cuatro anotaciones en la quinta entrada y arrollaron 8-2 a los Algodoneros de Guasave, en la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico.

Yurisbel Gracial bateó de 4-2 con un doble, un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Alejo López se fue de 3-2 con un doble y dos impulsadas.

En Zapopan, Bligh Madris conectó un rodado lento al lanzador que Alejandro Osuna aprovechó para anotar la carrera de la diferencia en ell octavo episodio, y los locales Charros de Jalisco derrotaron por 3-2 a los Tomateros de Culiacán.

El Tucson Baseball Team superó 4-3 en Mazatlaán a los Venados. Ramón Mendoza remolcó dos carreras con un triple para coronar un ataque de tres anotaciones en la segunda entrada.

En Mexicali, Valente Bellozo lanzó cinco entradas con cinco ponches sin permitir carrera, y Estevan Florián conectó un cuadrangular de dos anotaciones, en la victoria de las Águilas locales por 3-0 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón.

Los Naranjeros de Hermosillo se impusieron 1-0 sobre los Jaguares de Nayarit. César Salazar rompió un cerrado duelo de pitcheo con un jonrón solitario en el séptimo episodio.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

