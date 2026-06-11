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Tigres conectan 6 jonrones en paliza 11-0 a los Mellizos

DETROIT (AP) — Spencer Torkelson conectó uno de los seis jonrones de Detroit y los Tigers se impusieron con facilidad el jueves por 11-0 a los Mellizos de Minnesota.

Kerry Carpenter de los Tigres de Detroit espera a su compañero Colt Keith en el plató con los brazos abiertos tras su jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Lon Horwedel)
Kerry Carpenter de los Tigres de Detroit espera a su compañero Colt Keith en el plató con los brazos abiertos tras su jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Lon Horwedel) AP

Colt Keith, el venezolano Gleyber Torres, Riley Greene, Zach McKinstry y dominicano Wenceel Pérez también la sacaron del parque por Detroit.

Con ventaja de 2-0, Torkelson pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su décimo de la temporada.

Torres amplió la diferencia a 5-0 en la quinta antes de que Keith conectara un jonrón de dos carreras, el primero suyo del año, en la sexta.

Greene en la séptima y McKinstry añadieron cuadrangulares solitarios antes de que Pérez rematara el ataque con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la octava.

Kevin McGonigle abrió el juego con un doble en la primera entrada y anotó con el elevado de sacrificio de Greene.

El abridor de los Tigers, Keider Montero (3-4), permitió cuatro hits, ponchó a cuatro y dio una base por bolas en 6 1/3 entradas.

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