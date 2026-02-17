Tiger Woods no descarta volver al Masters mientras sigue incierta capitanía en Copa Ryder

Tiger Woods habla con los medios en el Riviera Country Club en Los Ángeles, el martes 17 de febrero de 2026, antes del Genesis Invitational, donde es el anfitrión del torneo. (AP Photo/Doug Ferguson) AP

Woods volvió a describir un futuro incierto sobre cuándo o dónde jugará la próxima vez debido a una séptima cirugía de espalda para reemplazar un disco . Manifestó el martes en el Genesis Invitational que sigue muy ocupado, sobre todo intentando reconfigurar el calendario de la Gira de la PGA.

“Pienso que pasé muchas horas practicando cuando estaba en mi mejor momento”, indicó. "No se compara con lo que hemos hecho en la planeación de esto".

Esas horas también son un obstáculo en su decisión de si ser el capitán de Estados Unidos para la Copa Ryder, cuyos partidos de 2027 se realizarán en Irlanda. Woods rechazó el puesto hace dos años porque no creía tener tiempo para responder adecuadamente al trabajo.

Lo principal en esta época del año es el Masters, que Woods jugó por última vez en 2024, cuando superó el corte por 24ª vez consecutiva, un récord. Woods es cinco veces campeón del Masters.

Consultado sobre si jugar el Masters, que comienza el 9 de abril, estaba descartado, Woods respondió sin dar más detalles: “No”.

En cuanto a volver al green —cumplió 50 años a finales del año pasado y es elegible para el PGA Tour Champions—, Woods señaló que todavía se está recuperando de la cirugía de reemplazo de disco a la que se sometió en octubre y no tiene un calendario para volver. Tampoco ha jugado aún en los partidos bajo techo de la TGL.

El año pasado marcó la primera vez en su carrera que no compitió en un solo torneo. Se operó en marzo de 2025 por una rotura del tendón de Aquiles, que ya no lo limita.

Su principal interés está bajo techo. Forma parte de la junta de la Gira y de la entidad comercial PGA Tour Enterprises, y encabeza el “Future Competition Committee”, que intenta crear un modelo que cumpla el objetivo del director ejecutivo Brian Rolapp de tener menos torneos, pero más significativos para los mejores jugadores.

Lo único claro es que un nuevo modelo difícilmente estará listo para 2027. El comité ha llegado a un acuerdo sobre un gran arranque de temporada —que podría ser la semana posterior o anterior al Super Bowl—, llevar los grandes eventos a mercados más grandes y convertirse en el deporte imprescindible del verano.

En cuanto a la Ryder, eso también está en espera.

La PGA of America esperó más que nunca antes de elegir a Keegan Bradley para los partidos de 2025 en Bethpage Black porque estaba esperando una respuesta de Woods.

