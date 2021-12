Tifón deja al menos 19 muertos en el centro de Filipinas

Associated Press

Associated Press

La Policía Nacional informó de al menos 19 muertos, pero no brindó más detalles.

“Es posible que hayamos sobrevivido, pero no podemos hacer lo mismo en los próximos días debido a nuestras limitadas capacidades como provincia insular”, dijo Bag-ao, y agregó que algunos de los hospitales de Dinagat no pudieron abrir debido a los daños. “La mayoría de nuestros buques comerciales y de carga... ahora no son aptos para viajes por mar, lo que nos separa del resto del país”.

Alrededor de 20 tormentas y tifones azotan Filipinas cada año. El archipiélago está ubicado en la región sísmicamente activa del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres del mundo.