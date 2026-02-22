americateve

Thunder supera bajas y anota 21 triples para vencer 121-113 a Cavaliers que pierden racha

OKLAHOMA CITY (AP) — Isaiah Joe anotó 22 puntos y Cason Wallace sumó 20 puntos y 10 asistencias para ayudar al mermado Thunder de Oklahoma City a vencer el domingo por 121-113 a los Cavaliers de Cleveland.

El centro de los Cavaliers de Cleveland, Evan Mobley, realiza una clavada durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el domingo 22 de febrero de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips)
Chet Holmgren aportó 17 puntos, 15 rebotes y tres tapones para Oklahoma City (44-14), que encestó 21 de 41 intentos de triples (51,2%), incluidos seis de Joe, y convirtió 17 pérdidas de balón en 31 puntos.

El Thunder jugó sin los titulares lesionados Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho), además de los aportes clave de Ajay Mitchell (distensión abdominal) y Alex Caruso (esguince de tobillo izquierdo).

Donovan Mitchell, James Harden y Sam Merrill anotaron 20 puntos cada uno para Cleveland (36-22), que perdió por primera vez en ocho partidos. Los Cavaliers, que encestaron 13 de 39 triples (33,3%), quedaron abajo temprano, pero no pudieron completar la remontada ante un Thunder con la mano caliente.

Oklahoma City recurrió pronto al tiro de larga distancia y construyó una ventaja de 28-5 impulsada por cinco triples, incluidos tres de Joe. Oklahoma City encestó 14 de 22 (63,6%) desde más allá del arco antes del descanso, pero para entonces Cleveland había recortado la diferencia a 64-55 con un tiro en suspensión de Mitchell sobre la bocina.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

