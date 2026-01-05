Thunder sorpresivamente cae 124-97 en casa ante unos tribulados Hornets

Compartir en:









El base de los Hornets de Charlotte LaMelo Ball lanza el balón frente al base del Thunder de Oklahoma City Luguentz Dort el lunes 5 de enero del 2026. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Kon Knueppel sumó 23 unidades para los Hornets, que habían perdido tres de cuatro antes de propinarle a Oklahoma City su peor derrota de la temporada. Fue el total de puntos más bajo de la campaña para el Thunder y la única vez que no han logrado alcanzar los 100 tantos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 21 puntos en su 108vo juego consecutivo con al menos 20 unidades, la segunda racha más larga en la historia de la NBA. Solo encestó siete de 21 tiros de campo, y aunque ya es común que no juegue el último periodo debido a que el Thunder usualmente está muy por encima, esta vez no jugó debido a que estaban muy atrás.

Fue la segunda derrota consecutiva de Oklahoma City y el segundo descalabro en casa de la temporada. Los campeones defensores de la NBA comenzaron con foja de 24-1 pero ahora están 30-7.

Charlotte tomó una ventaja temprana de 21-9, pero el Thunder, liderados por los diez puntos de Ajay Mitchell desde el banquillo, empató el juego a 33 al final del primer período.

Charlotte recuperó el impulso en el segundo y se fue al descanso con una ventaja de 67-50. Miller anotó 19 puntos antes del descanso y Oklahoma City solo encestó ocho de 15 tiros libres en la primera mitad. Gilgeous-Alexander, el segundo máximo anotador de la liga, fue limitado a nueve puntos atinando 3 de 12 tiros en los dos primeros cuartos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP