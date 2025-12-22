americateve

Thunder se recupera de dos derrotas en tres juegos y vence 119-103 a Grizzlies

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City se recuperó después de dos derrotas en tres partidos para vencer el lunes 119-103 a los Grizzlies de Memphis en un enfrentamiento de equipos que carecían de varios contribuyentes clave.

El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander observa antes de lanzar el baón frente a GG Jackson y Jaren Jackson Jr. de los Grizzlies de Memphis en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nate Billings)
El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander observa antes de lanzar el baón frente a GG Jackson y Jaren Jackson Jr. de los Grizzlies de Memphis en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nate Billings)

Gilgeous-Alexander encestó 11 de 20 tiros y tuvo ocho asistencias y cuatro robos. Fue su juego número 100 consecutivo con al menos 20 puntos, sumando a la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Jalen Williams anotó 24 unidades y Ajay Mitchell agregó 16 desde el banco antes de salir a mitad del último cuarto para Oklahoma City (26-3), que jugó sin los titulares Chet Holmgren (enfermedad) e Isaiah Hartenstein (molestia en la pantorrilla).

Cedric Coward y Kentavious Caldwell-Pope anotaron cada uno 15 tantos para Memphis (13-16), que jugó sin los titulares lesionados Ja Morant (tobillo) y Zach Edey (tobillo). Los Grizzlies cometieron 23 pérdidas de balón, lo que llevó a 31 puntos de Oklahoma City.

Los equipos combinaron para lanzar 80 triples. Los Grizzlies acertaron 18 de 41 (44%), mientras que el Thunder encestó 15 de 39 (38%).

___

FUENTE: AP

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

