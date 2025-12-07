americateve

Thunder mejora a 23-1 con su 15ª victoria consecutiva derrotando 131-101 a Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — Chet Holmgren y Jalen Williams anotaron 25 puntos cada uno y el campeón defensor Thunder de Oklahoma City mejoró a 23-1 con su 15ª victoria consecutiva, aplastando la noche del domingo 131-101 al Jazz de Utah.

Keyonte George, escolta del Jazz de Utah, arriba, y Ajay Mitchell (25), escolta del Thunder de Oklahoma City, luchan por el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 7 de diciembre de 2025, en Salt Lake City. (AP Photo/Bethany Baker)
Holmgren añadió nueve rebotes, y Williams tuvo ocho asistencias. Aaron Wiggins anotó 19 puntos, mientras que Branden Carlson logró un máximo de la temporada con 13 puntos.

Oklahoma City lanzó con un 58% de efectividad desde el campo y encestó 21 triples. El Thunder anotó 27 puntos a partir de 17 pérdidas de balón de Utah.

Kyle Filipkowski lideró al Jazz con 21 puntos y diez rebotes. Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks añadieron 20 puntos cada uno. Clayton tuvo nueve asistencias.

Ambos equipos jugaron sin sus máximos anotadores. La estrella del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, estuvo fuera debido a bursitis en el codo izquierdo. Lauri Markkanen de Utah no jugó por una enfermedad no revelada.

El Jazz ha permitido 86 puntos en los primeros cuartos de sus últimos dos juegos.

Oklahoma City mantuvo una ventaja de dos dígitos durante los últimos tres cuartos, liderando por 42 puntos en la segunda mitad.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

