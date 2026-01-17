Thompson anota 23 puntos y el 17.000 de su carrera en victoria de Mavericks 138-120 sobre Jazz

Compartir en:









Brice Sensabaugh (28), del Jazz de Utah, busca la canasta mientras Klay Thompson (31), de los Mavericks de Dallas, defiende en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Dallas, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) AP

Dallas y Utah han jugado tres veces en diez días. Utah ganó en casa el ocho de enero, 114-112. Dallas ganó 144-122 el jueves.

Los Mavericks estuvieron sin Cooper Flagg (esguince en el tobillo izquierdo) por segundo juego consecutivo y las primeras ausencias por lesión de su temporada de novato. Dallas también estuvo sin Anthony Davis (dedo) y Kyrie Irving (rodilla) y el delantero P.J. Washington por razones personales.

El resto de los Mavericks demostraron ser más que suficientes contra el Jazz por segundo juego consecutivo.

Brandon Williams y Max Christie anotaron cada uno 22 puntos, Naji Marshall agregó 16, Jaden Hardy contribuyó con 12 y Dwight Powell tuvo diez para los Mavs, que llegaron al sábado con victorias en solo dos de sus últimos cinco juegos.

Keyonte George de Utah lideró a todos los anotadores con 29 puntos, Brice Sensabaugh tuvo 25 y Ace Bailey anotó 18. Kyle Filipowski contribuyó con 13 puntos y 12 rebotes y Cody Williams anotó 11 para el Jazz.

