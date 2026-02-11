Thomas y Porter impulsan a los Bucks a vencer 116-108 al Magic

Compartir en:









Cam Thomas, de los Bucks de Milwaukee, alista una bandeja frente a Franz Wagner (22), del Magic de Orlando, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 11 de febrero de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Willie J. Allen Jr.) AP

Jericho Sims y Ousmane Dieng anotaron 17 tantos cada uno para Milwaukee. Sims agregó 11 rebotes, y lideró a los Bucks a una ventaja de 47-30 en los tableros.

Desmond Bane encabezó al Magic con 31 puntos. Paolo Banchero añadió 17 y Jalen Suggs tuvo 16 tantos, 10 asistencias y cuatro robos.

Thomas, quien firmó con los Bucks como agente libre el domingo, encestó 12 de 20 tiros y convirtió cuatro triples en 39 minutos. Se fue de 4 de 6 desde la línea de tres puntos.

Porter consiguió el quinto triple-doble de su carrera.

Bane encestó sus primeros cinco tiros —todos triples— y ya tenía 20 puntos a mitad del segundo cuarto.

Thomas respondió con 15 puntos en el tercer período, incluido un triple que puso a los Bucks arriba 88-80.

Bane anotó ocho puntos consecutivos del Magic, incluido un triple para empatar el marcador a 104 con 3:02 por jugar. Pero Kyle Kuzma anotó una bandeja para poner a Milwaukee al frente de manera definitiva, 108-106, y Myles Turner y Thomas añadieron triples en el último minuto.