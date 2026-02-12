Thomas Tuchel amplía su contrato como técnico de Inglaterra hasta la Euro 2028

El técnico de Inglaterra Thomas Tuchel durante el partido contra Albania por las eliminatorias del Mundial, el 16 de noviembre de 2025, en Tirana. (AP Foto/Vlasov Sulaj) AP

El acuerdo actual del estratega alemán se extendía hasta el final de la Copa del Mundo en julio. Fue nombrado en 2024.

La Asociación Inglesa de Fútbol anunció el nuevo acuerdo el jueves para evitar cualquier distracción de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Los acuerdos garantizarán claridad y plena concentración para la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de este verano. También aportarán continuidad de cara a los compromisos de primer nivel de la Liga de Naciones de la UEFA que siguen casi de inmediato en septiembre”, dijo la FA en un comunicado.

Tuchel condujo la campaña perfecta de Inglaterra en las eliminatorias del Mundial con un pleno de ocho victorias sin encajar un solo gol.

“No es un secreto para nadie que he disfrutado cada minuto hasta ahora trabajando con mis jugadores y entrenadores y no puedo esperar para liderarlos en el Mundial", dijo Tuchel. "Es una oportunidad increíble y vamos a hacer todo lo posible para que el país se sienta orgulloso”.

Tuchel es un entrenador acostumbrado a ganar trofeos. Conquistó la Liga de Campeones con Chelsea, además títulos de liga en Francia y Alemania con el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich.

“Era la persona adecuada para el puesto cuando se unió a nosotros para la campaña de la Copa del Mundo, y no ha hecho más que reforzar su reputación a lo largo de la fase de clasificación”, declaró el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham. “Sabemos que los jugadores lo respaldan plenamente y la unión dentro del grupo está a la vista de todos".

“No hay, sencillamente, un mejor candidato disponible en el fútbol mundial. Con su experiencia en partidos importantes, conocimiento y pasión, le da al equipo la mejor oportunidad de éxito — este verano y con la Euro, que se celebra una vez por generación, organizada en estas tierras dentro de dos años”, agregó.

Inglaterra será coanfitriona de la Euro 2028 en una candidatura conjunta entre el Reino Unido e Irlanda.

