Thomas anota 30 puntos tras lesión de isquiotibiales y Nets vencen a Timberwolves por 123-107

MINNEAPOLIS (AP) — Cam Thomas anotó 30 puntos en su regreso después de perderse 20 partidos por una distensión en el tendón de la corva izquierda, y los Nets de Brooklyn vencieron el sábado 123-107 a los Timberwolves de Minnesota.

Cam Thomas, de los Nets de Brooklyn, festeja luego de atinar un triple en el duelo ante los Timberwolves de Minnesota, el sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Bailey Hillesheim)
Michael Porter Jr. añadió 27 puntos y diez rebotes por los Nets, por quienes seis jugadores aportaron cifras de dos dígitos. Brooklyn (10-19) ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos y cinco de los últimos siete.

Los Nets, que mejoraron a 7-3 en diciembre, están permitiendo un mínimo de 103,1 puntos por partido en la NBA este mes.

Anthony Edwards lideró a Minnesota (20-12) con 28 puntos, pero los Timberwolves perdieron partidos consecutivos por tercera vez esta temporada. Minnesota perdió 142-138 en tiempo extra el jueves en Denver.

Cinco jugadores anotaron en cifras de doble dígito para Minnesota. Jaden McDaniels sumó 16 puntos, mientras que Naz Reid y Julius Randle añadieron 13 cada uno.

Thomas, quien jugó poco menos de 20 minutos, anotó 12 puntos consecutivos para Brooklyn en el tercer cuarto, incluyendo un par de triples, para una ventaja de 89-82. El base de Brooklyn está promediando 22,3 puntos con un 42,2% de acierto en nueve partidos esta temporada.

Day’Ron Sharpe anotó seis de los últimos ocho puntos de los Nets del periodo para una ventaja de 98-86. Un tiro en suspensión de Thomas, seguido de cuatro puntos de Danny Wolf, pusieron el marcador en 104-86 al inicio del último cuarto.

El triple de Porter dio a los Nets una ventaja de 120-102 con 1:57 por jugar. En ocho partidos este mes, está promediando 28,4 puntos con un 51,1% de acierto, incluyendo un 46,7% desde fuera del arco. También está capturando 7,5 rebotes y repartiendo 3,1 asistencias por partido.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

