CIUDAD DE MÉXICO (AP) — The Kid Laroi está listo para debutar en escenarios mexicanos como parte del festival Tecate Emblema y con un concierto en solitario.

The Kid Laroi emocionado de encontrarse con público mexicano

“Nunca me he presentado antes, pero sí he venido a México”, dijo el rapero australiano en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.