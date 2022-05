The Judds se unen al Salón de la Fama de la Música Country

Naomi y Wynonna Judd fueron uno de los dúos más populares de la década de 1980, apuntándose 14 éxitos No. 1 durante su carrera de casi tres décadas. En la víspera de su incorporación, la familia dijo en un comunicado a The Associated Press que Naomi Judd murió del “mal de la enfermedad mental” a los 76 años.