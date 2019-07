“The Irishman” de Scorsese inaugurará Festival de Cine de NY

“Está en el ámbito de películas que hemos hecho juntos y por las que nos conocen, de alguna manera, pero espero que desde un punto de vista diferente”, dijo Scorsese este año en un evento en el Festival de Cine de Tribeca. “Han pasado los años y vemos las cosas de una manera especial, espero”.

El director del Festival de Cine de Nueva York, Kent Jones, un colaborador frecuente de Scorsese, dijo en un comunicado que "The Irishman" es una " obra de maestros, hecha con un dominio del arte del cine que he visto pocas veces en mi vida, y se desarrolla con un nivel de sutileza e intimidad humana que realmente me deslumbró”.

Netflix planea darle todo su apoyo a "The Irishman” para la temporada de premios, incluso con un estreno en cines selectos cuya fecha está por anunciarse. Aún no se sabe qué tan amplio será el estreno de la plataforma, pero las principales cadenas de cines se han negado a proyectar películas que no sigan el modelo tradicional de una ventana de exhibición de 90 días. Netflix ha dicho que retener películas de su servicio de streaming no le sirve a sus subscriptores.

En una entrevista con The Associated Press en junio, Scorsese dijo que Netflix era la única dispuesta a financiar la ambiciosa cinta basada en el libro de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses".

“Nadie más lo hizo, nadie más”, dijo Scorsese, quien también recurrió a Netflix para su documental sobre Bob Dylan "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese". “Decidimos hacerla con el entendimiento de que quizás jamás se exhiba en los cines. Nos dijeron, ‘Vas a tener un periodo en los cines’, unas pocas semanas o lo que sea. Y dije, bien. La idea era hacer la película”.

Scorsese también ha lamentado la dependencia de los grandes estudios en los taquillazos. "Yo no los hago”, dijo el director. “Uno tiene un tiempo limitado en la vida. Yo necesito hacer estas películas. Simplemente necesito hacerlas. Entonces, ¿a dónde voy?”

El cineasta dijo el lunes que estaba agradecido con la selección de su filme para el Festival de Cine de Nueva York, que inaugura por primera vez, y elogió la muestra como “esencial para crear conciencia sobre el cine de alrededor del mundo”.

El Festival de Cine de Nueva York se realizará del 27 de septiembre al 13 de octubre.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP