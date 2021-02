Hace 60 años nació la Beatlemanía

Así comenzó la furia mundial conocida como la Beatlemanía, un fenómeno cultural que cambió para siempre la manera de hacer la música.

En los siguientes dos años y medio, la banda volvió a presentarse en The Cavern unas 300 veces más, hasta el 3 de agosto de 1963, cuando el sitio quedó pequeño y la fama lo superaba.

¿Qué era un lugar con capacidad para 200 personas para ellos, que ya se encaminaban a llenar estadios?

Luego, ya disueltos The Beatles, el único que volvió fue McCartney, quien en diciembre de 1999 quiso que allí fuera su última actuación del siglo XX.

Para ello reunió a David Gilmour, de Pink Floyd, Ian Paice, de Deep Purple y Mick Green, de Billy J. Kramer and the Dakotas, para recrear el ambiente del lugar en la época del nacimiento de The Beatles.

Y en el 2018 regresó, mientras preparaba su álbum Egypt Station y aprovechó para volver a sus orígenes con un concierto que inició con el tema Twenty Flight Rock, la composición de Eddie Cochran que tocó cuando conoció a Lennon en 1957.

Mientras tanto, La Caverna sigue allí como sitio de peregrinación de los nostálgicos y de las nuevas generaciones que han aprendido a adorar la música de sus abuelos.