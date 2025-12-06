Thauvin brilla en triunfo del Lens para mantener la cima en la liga francesa

Wesley Saïd anotó el gol de la victoria a los 18 minutos, extendiendo la racha ganadora de Lens a cinco partidos.

Lens se movió a la cima de la clasificación por primera vez en 21 años el fin de semana pasado después del doblete de Thauvin en la victoria 2-1 en Angers. El ganador de la Copa del Mundo 2018 está disfrutando de un resurgimiento desde que regresó a la liga desde el Udinese de Italia este verano.

El extremo de 32 años ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias en 15 partidos de liga. Sus actuaciones le han valido ser convocado a la selección de Francia tras una ausencia de seis años.

Lens tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el campeón defensor Paris Saint-Germain. Tras su segunda derrota de la temporada en Mónaco, el PSG recibe ahora al Rennes antes de viajar para enfrentar la próxima semana al Athletic Bilbao en la Liga de Campeones.

Lens dominó temprano y Thauvin adelantó a los visitantes al 34 con un cabezazo tras un excelente centro de Ruben Aguilar.

Lens no pudo mantener su ventaja por mucho tiempo, ya que Matthis Abline fue derribado en el área, dando a El-Arabi la oportunidad de igualar desde el punto de penalti. El portero Robin Risser desvió su esfuerzo, pero el delantero de 38 años anotó en el rebote.

Lens presionó con fuerza hacia el final y finalmente rompió el empate cuando Saïd cortó un centro de Matthieu Udol para marcar su sexto gol en la liga.

Marsella está cinco puntos detrás de Lens en el tercer lugar después de perder 1-0 ante Lille el viernes. Lille, en cuarto lugar, empató en puntos con Marsella, que está en tercer lugar en la tabla.

