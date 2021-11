Pelotero cubano retenido en cárcel de Inmigración en Texas tras fugarse en México

La oficina de abogados de Inmigración de Miami Gallardo Law, que ya atiende el caso de este joven pelotero, dice que, a no ser que exista alguna información que aún las autoridades no han revelado, no existe razón para que no hayan liberado a Dariel de esta retención migratoria.

Él es un caso con posibilidades para un asilo político.

El agente que representa al lanzador cubano Dariel Fernández asegura a América Noticias que este pelotero aún tiene la posibilidad de entrar a jugar en el equipo del Miami-Dade College y aspirar al draft amateur.

En esa misma selección ya están su colega también fugado en México Loidel Rodríguez, y ex lanzador del equipo Cuba, Andy Rodríguez.