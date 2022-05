Las autoridades admitieron que la policía debería haber ingresado antes a la escuela de la Masacre de Texas: "Tomaron una decisión errónea"

Un agente armado del distrito escolar de Uvalde, que se encontraba en las inmediaciones, respondió a los informes de que un conductor implicado en un accidente había salido de su vehículo con una pistola. El oficial no pudo ver a nadie cuando llegó, según un funcionario de la policía estatal, pero luego escuchó disparos cuando el hombre armado comenzó a disparar contra las ventanas y entró en el edificio. El agente no abrió fuego, según The New York Times.

Los investigadores continúan reconstruyendo los movimientos de Ramos durante el tiempo que estuvo fuera, antes de entrar en el edificio. Ingresó por una puerta sin cerrar a las 11:40 horas, dijo Víctor Escalón, director regional del Departamento de Texas, y empezó a disparar dentro. Los agentes de policía, incluido el oficial del distrito escolar, ingresaron en la escuela minutos después.

Las autoridades policiales de Texas ofrecieron su descargo frente a las denuncias de que se demoraron una hora en detener al tirador que abrió fuego contra estudiantes y profesores en la Escuela Primaria Robb.

“Ningún agente de la policía escolar se enfrentó al pistolero antes de que entrara en la escuela”, dijo un portavoz de la policía estatal, contradiciendo los informes que afirmaban la existencia de un encuentro en el exterior, y sugiriendo un déficit en la respuesta de las fuerzas de seguridad.

“Entró sin obstáculos inicialmente”, dijo Víctor Escalón en una conferencia de prensa. “No se enfrentó a nadie”, precisó.

Para cuando los agentes informaron de que el tirador había sido abatido alrededor de la una de la tarde, ya había matado a tiros a 19 estudiantes y dos profesores, todos ellos aparentemente encerrados con Ramos en aulas conectadas.

El padre de uno de los niños sobrevivientes en la masacre de la Escuela Primaria Robb aseguró haber suplicado a la policía para que le dieran un equipo para poder entrar mientras ocurría el tiroteo.

“Yo mismo le dije a uno de los oficiales que si no querían entrar, que me prestaran su arma y un chaleco, y que yo mismo entraría a manejarlo, y me dijeron que no”, declaró Víctor Luna a la CNN, agregando que quería que los oficiales “entraran y se deshicieran de ese hombre, de ese tirador”.

“Quiero decir que tardaron en entrar allí. Estaban haciendo su trabajo, pero podrían haberlo hecho más rápido antes de que ese hombre entrara en la escuela”, afirmó Luna, a quien le hubiera gustado ver más policías. Su hijo Jayden sobrevivió al tiroteo.

Luna aseguró que esperaron dos o tres horas antes de que empezaran a sacar a los niños de la escuela. “Eso fue lo que me agravó, porque quería ver a mi hijo. No sabía lo que estaba pasando, podría haber estado ahí dentro muerto”, dijo.

El jefe de policía de Uvalde, Daniel Rodríguez, se defendió y aseguró en un comunicado el jueves que los agentes de su departamento entraron en la escuela “en cuestión de minutos” después de que comenzara el tiroteo, y que más de uno de ellos había sido herido por el pistolero. El funcionario de la policía estatal dijo que dos agentes de Uvalde fueron disparados cuando inicialmente intentaron entrar en el aula alrededor de las 11:45 de la mañana.

En ese momento, según las autoridades, los oficiales retrocedieron y comenzaron a pedir ayuda. “Tenemos oficiales pidiendo recursos adicionales. Equipos tácticos. Necesitamos equipos. Necesitamos equipos especiales. Necesitamos chalecos antibalas. Necesitamos fusileros de precisión, negociadores”, dijo Escalón.

Según dos funcionarios, cuando los agentes federales de inmigración especialmente equipados llegaron a la escuela primaria de Uvalde, la policía local en el lugar no les permitió ir tras el tirador.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llegaron entre las 12 y las 12:10 horas, según los funcionarios. Pero no irrumpieron en las aulas contiguas de la escuela donde el pistolero se había encerrado hasta poco antes de la 1 p.m. Los miembros del equipo táctico federal mataron al pistolero.

Los funcionarios dijeron que miembros del Departamento de Policía de Uvalde impidieron que los agentes federales entraran antes.

Fuente: infobae.com