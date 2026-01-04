americateve

Texans ganan 38-30 a Colts y aseguran el puesto cinco en los playoffs de la AFC

HOUSTON (AP) — C.J. Stroud contribuyó con dos touchdowns y Ka’imi Fairbairn hizo un gol de campo decisivo con 12 segundos restantes para llevar a los Texans de Houston a una victoria el domingo de 38-30 sobre los Colts de Indianapolis, extendiendo su racha ganadora a nueve juegos.

Tommy Togiai (izquierda), tackle defensivo de los Texans de Houston, celebra su touchdown contra los Colts de Indianápolis con el entrenador en jefe estadounidense DeMeco Ryans (derecha), durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL en Houston, hoy domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
Tommy Togiai (izquierda), tackle defensivo de los Texans de Houston, celebra su touchdown contra los Colts de Indianápolis con el entrenador en jefe estadounidense DeMeco Ryans (derecha), durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL en Houston, hoy domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Ashley Landis) AP

La victoria le da a los Texans (12-5) el puesto número cinco en los playoffs de la AFC.

Los Texans aseguraron su tercera participación consecutiva en la postemporada la semana pasada y tenían la oportunidad de ganar la AFC Sur con una victoria y una derrota de Jacksonville. Los Jaguars ganando ampliamente sobre los Titans al medio tiempo, optaron por descansar al QB Stroud, a las estrellas defensivas Will Anderson Jr., Danielle Hunter, Derek Stingley y a varios otros titulares después del descanso, por orden de su entrenador DeMeco Ryans.

El novato Riley Leonard tuvo 270 yardas por pase con dos touchdowns y corrió para otra anotación. Pero también perdió un balón suelto y lanzó una intercepción en su primer inicio en la NFL después de que el jugador de 44 años Philip Rivers comenzara los últimos tres juegos para los Colts tras salir de su retiro.

Es la séptima derrota consecutiva para los Colts (8-9), quienes fueron eliminados de la contienda de postemporada con la victoria de Houston la semana pasada.

Jonathan Taylor tuvo 14 acarreos para solo 26 yardas, terminando la temporada con 1.585 yardas y quedando segundo en la NFL en yardas por carrera detrás de James Cook de Buffalo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

