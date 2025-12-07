americateve

Texans frenan a Mahomes y los Chiefs en victoria 20-10 para seguir en la pelea por el Sur de la AFC

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — C.J. Stroud lanzó para 203 yardas y un touchdown, los Texans se apoyaron en la defensiva mejor clasificada de la NFL para neutralizar a Patrick Mahomes y los Chiefs, y Houston se llevó una victoria de 20-10 sobre Kansas City en el Arrowhead Stadium la noche del domingo.

Dare Ogunbowale, derecha, corredor de los Texans de Houston, anota un touchdown superando a los defensivos de los Chiefs de Kansas City, durante el partido de la NFL del domingo 7 de diciembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga)
Nico Collins contribuyó con cuatro recepciones para 121 yardas, y Dare Ogunbowale añadió una carrera de touchdown que puso a los Texans (8-5) por delante en el último cuarto, logrando su quinta victoria consecutiva y manteniéndose a un juego de los Jaguars de Jacksonville en la AFC Sur.

Mahomes, operando detrás de una línea ofensiva debilitada, completó solo 14 de 33 pases para 160 yardas sin touchdowns y con tres intercepciones, la última de ellas al final del cuarto período cuando Kansas City estaba perdiendo por un touchdown e intentaba llevar el juego a tiempo extra.

Mientras que la victoria dio un gran impulso a las posibilidades de Houston en los playoffs, ya sea por el título de división o un puesto de comodín, asestó un golpe devastador a los campeones defensores de la AFC. Kansas City cayó a 6-7, su peor récord en 13 juegos desde un inicio de 2-11 en la temporada 2012.

Los Chiefs habían ganado cinco seguidos contra los Texans, incluyendo un enfrentamiento de playoffs divisionales en enero pasado en su camino a otra aparición en el Super Bowl. Pero eran dos equipos completamente diferentes cuando regresaron para la revancha la noche del domingo.

Los Texans, en racha, intentaban mantener su impulso y quizás unirse a un raro club de equipos que incluye la versión de Houston de 2018 que comenzó 0-3 y llegó a los playoffs. Y los Chiefs, una vez dominantes, simplemente intentaban mantenerse en la lucha por la postemporada en medio de una temporada desastrosa marcada por lesiones, actuaciones decepcionantes y demasiados errores en general.

