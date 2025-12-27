americateve

Texans aseguran un lugar en playoffs, eliminan a Colts y dan a Broncos el título divisional

Los Texans están de vuelta en los playoffs. Philip Rivers y los Colts están fuera y los Broncos son campeones de la División Oeste de la Conferencia Americana.

El receptor Jaylin Noel (derecha) festeja su touchdown con Nico Collins, su compañero en los Texans de Houston, en el partido del sábado 27 de diciembre de 2025 ante los Chargers de Los Ángeles (AP Foto/Wally Skalij)
Houston (11-5) aseguró el sábado su tercera participación consecutiva en la postemporada bajo el mando del entrenador DeMeco Ryans con una victoria de 20-16 sobre los Chargers de Los Ángeles. En el proceso, los Texans eliminaron a Indianápolis (8-7) y se mantuvieron en la carrera por un tercer título consecutivo de la División Sur de la Americana.

La derrota de los Chargers (11-5) permitió a Denver (13-4) asegurar una división que había sido dominada por los Chiefs de Kansas City durante las últimas nueve temporadas.

Los Broncos se convirtieron en el segundo equipo en ganar un título de división en la campaña, uniéndose a los Eagles, campeones del Este de la Conferencia Nacional. Doce de los 14 lugares de playoffs de la NFL ya están asegurados.

Los Eagles (10-5), Bears (11-5), Seahawks (12-3), 49ers (11-4), Rams (11-4) y Packers (9-5-1) están en los playoffs de la Nacional. Los Panthers (8-7) y Buccaneers (7-8) están luchando por el último lugar en los playoffs.

Denver, los Patriots (12-3), Bills (11-4), Jaguars (11-4), Chargers y Texans han asegurado lugares en los playoffs de la Americana. Los Steelers (9-6) y Ravens (7-8) están peleando por el puesto restante.

Aquí está la radiografía actualizada de los playoffs:

Conferencia Americana

División Este

Nueva Inglaterra asegura su lugar con una victoria sobre los Jets y una derrota o empate de Buffalo, o un empate contra Nueva York y una derrota de los Bills.

Buffalo garantizaría su lugar con victorias sobre Filadelfia y los Jets si los Patriots caen contra los Jets o Dolphins.

Norte

Los Steelers aseguran su lugar con una victoria o empate contra los Browns, o si los Ravens pierden o empatan con los Packers el sábado por la noche.

Los Ravens se clasificarán si Pittsburgh pierde contra Cleveland y ellos vencen a Green Bay y a los Steelers en los dos últimos compromisos.

Sur

Jacksonville obtendrá su boleto con victorias sobre Indianápolis y Tennessee, o un triunfo propio y una derrota o empate de Houston la próxima semana.

Los Texans pueden ganar la división con una victoria sobre los Colts la próxima semana y una derrota de los Jaguars contra Indianápolis o los Titans.

Oeste

Los Broncos conquistaron la división y pueden asegurar el puesto de primeros preclasificados de la Americana este fin de semana si los Patriots pierden y los Bills pierden o empatan y los Jaguars caen o igualan.

Conferencia Nacional

División Este

Los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, se convirtieron en el primer equipo en ganar esta división durante temporadas consecutivas en dos décadas. Serán el segundo, tercero o cuarto preclasificado de la Nacional.

Norte

Chicago asegura su lugar con una victoria sobre San Francisco, una derrota de Green Bay o si ambos equipos empatan.

Los Packers tienen que ganar sus dos últimos duelos contra los Ravens y Vikings y los Bears tendrían que irse 0-2 o 0-1-uno para que Green Bay gane la división.

Sur

Carolina garantiza su lugar con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay. Los Buccaneers amarran su lugar con victorias sobre Miami y los Panthers en los dos últimos duelos.

Oeste

Los Seahawks se coronan en la división con una victoria sobre Carolina y una derrota o empate de los Rams, así como un revés o empate de los 49ers, o un empate contra los Panthers y derrotas de los Rams y 49ers.

Los 49ers asegurarían la división y el primer puesto de la Nacional si vencen a los Bears y Seahawks en sus dos últimos compromisos en casa.

Los Rams aún tienen un camino hacia el título de división, pero deben terminar con un mejor récord que tSeattle y San Francisco.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

