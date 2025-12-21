americateve

Texans amplían racha ganadora a siete con victoria 23-21 sobre Raiders

HOUSTON (AP) — C.J. Stroud lanzó un pase de touchdown, Derek Stingley devolvió una intercepción para anotar y los Texans de Houston vencieron el domingo 23-21 a Las Vegas para su séptima victoria consecutiva y la novena derrota seguida de los Raiders.

El quarterback de los Raiders de Las Vegas, Geno Smith (7), corre contra el ala defensiva de los Texans de Houston, Danielle Hunter, durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Photo/Ashley Landis)
Houston (10-5) tiene su racha ganadora más larga desde una serie de nueve victorias en 2018. Los Texans siguen un juego detrás del primer lugar Jacksonville —que ganó en Denver el domingo— en la AFC Sur. Los Raiders tienen un récord de 2-13.

El touchdown de Stingley llegó en el primer cuarto, y Ka’imi Fairbairn hizo tres goles de campo para ayudar a los Texans a ganar en un día en que su ofensiva tuvo dificultades.

El novato de los Raiders, Ashton Jeanty, la sexta selección general en el draft, tuvo 24 acarreos para 128 yardas con una carrera de touchdown y agregó una recepción de touchdown de 60 yardas para mantener a los Raiders en el juego.

Stroud lanzó para 187 yardas y un touchdown, y Collins tuvo cuatro recepciones para 59 yardas.

Las Vegas terminó con 315 yardas para romper una racha de seis juegos consecutivos con menos de 17 puntos y menos de 275 yardas, que fue la racha más larga de este tipo desde Cleveland en 2008.

Geno Smith lanzó para 201 yardas y dos touchdowns con la intercepción en su regreso después de perderse la semana pasada por lesiones en la espalda y el hombro.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

