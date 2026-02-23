Testigos denuncian asesinatos en Sudán del Sur tras falsas promesas de ayuda

Los asesinatos ocurrieron el sábado por la mañana en la aldea de Pankor, en el condado de Ayod, en el conflictivo estado de Jonglei, unos 250 millas (400 kilómetros) al norte de la capital, Yuba. Entre las víctimas había mujeres y niños.

Varias decenas de combatientes llegaron en camionetas descubiertas y anunciaron por un altavoz que habían ido a registrar a los residentes para recibir asistencia alimentaria, relataron los dos sobrevivientes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

“Los reunieron en un luak”, contó un testigo, en referencia a una choza tradicional de barro utilizada para alojar ganado. “La gente pensaba que recibiría ayuda o algún tipo de apoyo”.

Luego, los combatientes ataron las manos de varios hombres y abrieron fuego contra el grupo. Los dos sobrevivientes afirmaron que 22 personas murieron y varias más resultaron heridas. El comisionado del condado, designado por el gobierno, informó de 16 muertos. The Associated Press no pudo verificar las cifras de manera independiente.

Fotos del lugar mostraban los cuerpos de mujeres y hombres jóvenes, algunos con las manos atadas a la espalda, que al parecer recibieron disparos a quemarropa. Las imágenes, que un representante de la oposición compartió con la AP, son demasiado explícitas para publicarlas.

Makuach Muot, de 34 años, viajó a Pankor el domingo para los funerales de ocho familiares. La mayoría de los residentes de la aldea había huido de los combates meses antes, explicó, dejando atrás principalmente a personas mayores y niños pequeños.

No fue posible contactar al portavoz del ejército, el mayor general Lul Ruai Koang, para solicitar comentarios.

James Chuol Jiek, el comisionado del condado de Ayod designado por el gobierno, confirmó que en el ataque murieron más de una docena de personas, en su mayoría mujeres y niños.

Afirmó que los hombres armados pertenecían a la milicia Agwelek, una fuerza integrada por miembros del grupo étnico shilluk que no ha sido incorporada plenamente al ejército nacional, pero que ha participado de manera profunda en operaciones militares recientes.

Jiek señaló que los combatientes habían salido de sus cuarteles durante la noche sin que su comandante lo supiera. Indicó que ellos le dijeron que los asesinatos fueron una venganza por ataques de una milicia nuer contra aldeas shilluk en 2022, durante los cuales cientos de civiles fueron asesinados o secuestrados.

El comisionado del condado, designado por el gobierno, condenó los asesinatos y manifestó que varios oficiales habían sido arrestados y que el ejército había desarmado a 150 combatientes del batallón implicado. Rechazó que se hubiera atraído a la gente con un registro para recibir ayuda. “Esto es una mentira de la oposición”, sostuvo.

En enero, el comandante de la milicia Agwelek, el teniente general Johnson Olony, fue grabado en video ordenando a sus fuerzas matar civiles durante operaciones militares en el estado de Jonglei. “No perdonen vidas”, dijo. “Cuando lleguemos allí, no perdonen a un anciano, no perdonen a una gallina, no perdonen una casa ni nada”.

Sus declaraciones provocaron una condena generalizada de las Naciones Unidas y de otros. Olony se disculpó más tarde.

Los enfrentamientos armados, los bombardeos aéreos y años de inundaciones extremas han dejado a más de la mitad de la población del condado de Ayod bajo una grave inseguridad alimentaria.

El condado de Ayod se ubica en el norte del estado de Jonglei, un bastión de la oposición y un foco de tensión en el recrudecimiento de los combates que, según estimaciones de la ONU, ha desplazado a 280.000 personas desde diciembre. Grupos de ayuda han advertido que las restricciones de acceso a las zonas del estado controladas por la oposición estaban poniendo en peligro la vida de civiles.

Los residentes del norte de Jonglei pertenecen de forma abrumadora al grupo étnico nuer del vicepresidente suspendido y líder opositor Riek Machar.

Funcionarios de la oposición han calificado repetidamente de “genocidas” las acciones del gobierno en las zonas nuer del país. Reath Tang Muoch, un alto funcionario del SPLM-IO, describió las declaraciones de Olony como “un indicador temprano de intención genocida”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP