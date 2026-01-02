americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tesla pierde título de mayor fabricante de vehículos eléctricos tras caída de ventas por segundo año

NUEVA YORK (AP) — Tesla perdió el título como el fabricante de vehículos eléctricos de mayores ventas en el mundo el viernes, ya que una revuelta de clientes por las políticas de derecha de Elon Musk y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas cayeran por segundo año consecutivo.

ARCHIVO - El logotipo de Tesla se exhibe en un concesionario Tesla el jueves 13 de marzo de 2025 en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, archivo)
ARCHIVO - El logotipo de Tesla se exhibe en un concesionario Tesla el jueves 13 de marzo de 2025 en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, archivo) AP

Tesla informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, una disminución del 9% respecto al año anterior.

El rival chino BYD, que vendió 2,26 millones de vehículos el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

Las ventas de Tesla para el cuarto trimestre del 2025 totalizaron 418.227, quedando por debajo de los 440.000 que los analistas encuestados por FactSet esperaban. Es probable que el total de ventas se haya visto afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares que fue eliminado por el gobierno del presidente Donald Trump a finales de septiembre.

Incluso con múltiples problemas afectando a la empresa, las acciones terminaron 2025 con una ganancia de aproximadamente el 11%, ya que los inversores esperan que el CEO de Tesla, Musk, pueda cumplir con sus ambiciones de hacer de Tesla un líder en el servicio de taxis autónomos y lograr que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas básicas en hogares y oficinas.

Las acciones de Tesla subieron casi un 2% antes de la apertura del mercado el viernes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter