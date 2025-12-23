Terry Rozier del Heat pide a jueza desestimar cargos por apuestas

Compartir en:









Terry Rozier del Heat de Miami saliendo de la corte federal de Brookyln donde se declaró no culpable de los cargos de ayudar a apostadores a realizar apuestas sobre su desempeño el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

En una moción para desestimar el caso, hecha pública el martes, los abogados de Rozier argumentaron que la teoría del gobierno —acerca de que el jugador impidió que las casas de apuestas tomaran decisiones informadas sobre aceptar ciertas apuestas— infringe un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringió el estatuto federal de fraude electrónico.

Los fiscales federales en Brooklyn alegan que Rozier, de 31 años, ayudó a los apostadores al avisar a un amigo que abandonaría antes de lo previsto un partido en marzo de 2023 debido a una supuesta lesión. El amigo, Deniro “Niro” Laster, quien también está acusado, compartió o vendió la información a otros, quienes realizaron apuestas de más de 250.000, dijeron los fiscales.

"El gobierno ha presentado este caso como algo que involucra 'apuestas internas' y 'amaño' de partidos de baloncesto profesional", escribieron los abogados de Rozier, James M. Trusty y A. Jeff Ifrah, en la moción. "Pero la acusación alega algo menos llamativo: que algunos apostadores violaron los términos de uso de ciertas casas de apuestas al apostar basándose en información no pública y 'apuestas hechas en nombre de otras personas'".

Rozier estaba en los Hornets de Charlotte en ese momento y la información sobre su salida anticipada no estaba en el reporte de lesiones del equipo, ni fue compartida con el público o las casas que aceptan apuestas en partidos de la NBA y actuaciones de jugadores, dijeron los fiscales.

El base se declaró inocente el 8 de diciembre de los cargos de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Fue liberado bajo una fianza de 3 millones de dólares y debe regresar a la corte para una audiencia ante la jueza federal de distrito LaShann DeArcy Hall, el 3 de marzo.

Sus cargos fueron parte de una redada de más de 30 personas en el desmantelamiento de dos operaciones de apuestas extensas: una que, según las autoridades, filtró información interna sobre jugadores de la NBA y otra que involucraba partidas de póker amañadas y respaldadas por la mafia.

Los cargos han planteado preguntas sobre la integridad de los partidos de la NBA en una era de legalización y de numerosas “apuestas de proposición”, lo que llevó a la liga a ajustar sus requisitos de informes de lesiones. Un portavoz de la oficina de los fiscales federales en Brooklyn declinó comentar sobre la moción de Rozier. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP