Termina brote de botulismo infantil vinculado a fórmula para bebés

ARCHIVO – Una lata de la fórmula para bebés ByHeart, en Flagstaff, Arizona, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cheyanne Mumphrey, Archivo) AP

En total, 48 bebés enfermaron desde 2023. En realidad, esa cifra es menor que el conteo anterior de casos, porque a tres lactantes finalmente se les diagnosticaron otras enfermedades no relacionadas con el botulismo, indicaron las autoridades sanitarias.

Todos los niños que enfermaron fueron hospitalizados. No se han reportado muertes.

Aún no está claro exactamente cómo, cuándo o dónde la fórmula orgánica de leche entera en polvo para bebés se contaminó con el tipo de bacteria que puede causar enfermedad grave, parálisis y muerte en niños menores de 1 año, añadieron las autoridades sanitarias.

La mayoría de los casos se produjeron desde agosto, cuando funcionarios del programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California detectaron un aumento alarmante en los reportes de la enfermedad en bebés que consumieron fórmula ByHeart.

ByHeart, con sede en Nueva York, retiró inicialmente dos lotes de fórmula a principios de noviembre, pero, días después, amplió el retiro a todos los productos. Posteriormente, autoridades federales de salud señalaron que no podían descartar la contaminación de productos elaborados desde que la compañía inició operaciones en marzo de 2022. Tiendas de todo el país retiraron el producto, que ofrecía “beneficios casi como los de la leche materna”.

Los investigadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aún no han identificado la causa raíz.

En un comunicado, la agencia indicó que había identificado 17 cepas diferentes de la bacteria que causa la enfermedad en muestras de pacientes, latas de fórmula terminadas e ingredientes. Las muestras “se suman a la evidencia disponible necesaria para investigar la causa raíz de este brote”, pero no son concluyentes, señaló la agencia.

Anteriormente, funcionarios de la FDA indicaron que la leche entera en polvo utilizada para elaborar la fórmula infantil ByHeart podría ser una fuente de contaminación.

Las enfermedades causadas por bacterias del botulismo en fórmula infantil son poco frecuentes, y el tamaño y el alcance del brote de ByHeart no tienen precedentes, afirmaron expertos en seguridad alimentaria.

La enfermedad se produce cuando los bebés ingieren esporas de botulismo que germinan en el intestino y producen una peligrosa toxina que ataca el sistema nervioso. Las tasas de mortalidad alguna vez fueron de hasta 90%, pero ahora son inferiores al 1% con tratamiento.

El único tratamiento para la enfermedad es un medicamento intravenoso, conocido como BabyBIG, elaborado a partir del plasma sanguíneo combinado de adultos que han sido inmunizados contra el botulismo. El programa de California es la única fuente en todo el mundo.

ByHeart, que representaba alrededor del 1% del mercado de fórmula infantil de Estados Unidos, anteriormente vendía cerca de 200.000 latas del producto al mes. Padres de bebés que enfermaron en el brote dijeron que eligieron la fórmula, que costaba alrededor de 42 dólares por lata, debido a los beneficios para la salud que se le atribuían.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP