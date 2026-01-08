Tensión en Minneapolis tras la muerte de una mujer baleada por un agente del ICE

Gente protestando mientras agentes del orden trabajan en el lugar de un tiroteo que implicó a agentes federales, el miércoles 7 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Tom Baker) AP

Funcionarios estatales y locales exigieron que el ICE abandonara el estado después de que Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, recibiera un disparo en la cabeza. Pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que los agentes no irán a ninguna parte.

El Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado más de 2.000 agentes en el área en lo que dice es su mayor operación de control de inmigración hasta la fecha. Noem dijo que más de 1.500 personas han sido arrestadas.

El asesinato de Macklin Good el miércoles por la mañana en un barrio residencial al sur del centro fue grabado en video por testigos, y por la noche cientos de personas se reunieron para una vigilia para llorarla y pedir al público que se resistiera a las redadas migratorias. Algunos luego corearon mientras marchaban por la ciudad, pero no hubo violencia.

"Me encantaría que el ICE dejara nuestra ciudad y que más miembros de la comunidad vinieran para hacer que eso suceda", dijo Sander Kolodziej, un pintor que asistió a la vigilia para apoyar a la comunidad.

Los videos del tiroteo muestran a un agente acercándose a una camioneta detenido en medio de la carretera, exigiendo a la conductora que abra la puerta y agarrando la manija. El Honda Pilot comienza a avanzar, y otro agente del ICE que está delante saca su arma y dispara al menos dos tiros a quemarropa, retrocediendo mientras el vehículo se mueve hacia él.

No está claro en los videos si el vehículo hace contacto con el agente, y no hay indicios de que la mujer hubiera interaccionado antes con agentes del ICE. Después del tiroteo, la camioneta acelera hacia dos autos estacionados en una acera antes de detenerse tras chocar.

En otra grabación realizada después, se ve a una mujer que se identifica como la esposa de Macklin Good llorando cerca del vehículo. La mujer, que no ha sido identificada, dice que la pareja llegó recientemente a Minnesota y que tenían un hijo.

Noem calificó el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" contra los agentes de ICE y dijo que la conductora "intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor".

El presidente Donald Trump hizo acusaciones similares en las redes sociales y defendió el trabajo del ICE.

Noem alegó que la mujer formaba parte de una "turba de agitadores" y dijo que el agente actuó según su entrenamiento. Afirmó que el FBI investigaría.

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la versión de los hechos de Noem como "basura".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de autodefensa", dijo Frey. "Después de haber visto el video, quiero decirle a todos directamente: eso es mentira".

También criticó el despliegue federal y dijo que los agentes deberían irse.

El tiroteo marcó una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control de inmigración en ciudades importantes bajo el gobierno de Trump. El miércoles es al menos la quinta muerte vinculada a las redadas.

Las Ciudades Gemelas, como se conoce a las urbes vecinas de Minneapolis y St. Paul, han estado en tensión desde que Seguridad Nacional anunció el inicio de la operación el martes, vinculada al menos en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

Una multitud de manifestantes se reunió en el lugar después del tiroteo para expresar su enojo contra los agentes locales y federales.

En una escena que evocaba las campañas de redadas en Los Ángeles y Chicago, la gente coreaba "ICE fuera de Minnesota" y soplaba silbatos que se han vuelto omnipresentes durante las operaciones.

El gobernador, Tim Walz, dijo que estaba preparado para desplegar a la Guardia Nacional si fuera necesario. Expresó indignación por el tiroteo pero pidió a la gente que mantuviera las protestas pacíficas.

"Ellos quieren un espectáculo", dijo Walz. "No podemos dárselo."

Hubo llamados en las redes sociales para procesar al agente que disparó a Macklin Good.

El comisionado Bob Jacobson del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota dijo que las autoridades estatales investigarían el tiroteo junto con las autoridades federales.

___

Dell'Orto informó desde St. Paul, Minnesota. Los reporteros de Associated Press Steve Karnowski en Minneapolis, Ed White en Detroit, Valerie Gonzalez en Brownsville, Texas, Mark Vancleave en Las Vegas, Michael Biesecker en Washington, Jim Mustian en Nueva York y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP